Парламент Гагаузии: Кишинев стремится к ликвидации автономии региона - РИА Новости, 07.08.2025
19:51 07.08.2025 (обновлено: 20:12 07.08.2025)
Парламент Гагаузии: Кишинев стремится к ликвидации автономии региона
КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Власти Гагаузии обвинили центральное правительство Молдавии в попытке "ликвидации реальной автономии региона" и "подавлении воли населения", говорится в резолюции, опубликованной в четверг на сайте парламента автономии.Во вторник районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней."Расцениваем данный приговор и все предшествующие действия центральных властей как прямую атаку на гагаузский народ и особый правовой статус Гагаузии", - отмечается в документе.Всю ответственность за "дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом" власти автономии возложили на центральное правительство, которое "выбрало путь политических репрессий вместо диалога".Парламент региона предупредил, что любые попытки давления на депутатов и членов исполкома "будут расцениваться как посягательство на права автономии" с "соответствующими политическими и правовыми последствиями".Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в защиту Гуцул
Вчера, 19:54
 
