19:51 07.08.2025 (обновлено: 21:43 07.08.2025)
Парламент Гагаузии отказался признавать приговор суда в отношении Гуцул
Парламент Гагаузии отказался признавать приговор суда в отношении Гуцул
КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет (правительство) Гагаузии приняли резолюцию, в которой осудили приговор суда Кишинева от 5 августа, вынесенный в отношении главы автономии Евгении Гуцул.&quot;Категорически отвергаем и не признаем приговор суда в отношении Евгении Гуцул, считаем его вынесенным вне рамок законности и справедливости&quot;, — говорится в документе, опубликованном на сайте гагаузского парламента.Парламент и правительство Гагаузии приняли решение о проведении в автономии массовых мирных акций протеста в ответ на приговор Гуцул.Согласно резолюции, также планируется создание регионального штаба для координации протестной кампании, а к жителям автономии уже обратились с призывом сохранять "единство, спокойствие и гражданскую солидарность".О других положениях резолюцииПреследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения, избрав домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет (правительство) Гагаузии приняли резолюцию, в которой осудили приговор суда Кишинева от 5 августа, вынесенный в отношении главы автономии Евгении Гуцул.
"Категорически отвергаем и не признаем приговор суда в отношении Евгении Гуцул, считаем его вынесенным вне рамок законности и справедливости", — говорится в документе, опубликованном на сайте гагаузского парламента.

Парламент и правительство Гагаузии приняли решение о проведении в автономии массовых мирных акций протеста в ответ на приговор Гуцул.
Согласно резолюции, также планируется создание регионального штаба для координации протестной кампании, а к жителям автономии уже обратились с призывом сохранять "единство, спокойствие и гражданскую солидарность".
О других положениях резолюции
  • Власти Гагаузии возлагают на центральные власти Молдавии всю ответственность за возможную дестабилизацию ситуации в автономии.
  • Приговор Гуцул — "политически мотивированный и антигагаузский", направленный на устранение законно избранного руководителя автономии. Уголовное преследование Гуцул представляет собой "акт давления на всю оппозицию страны".
  • Судебный процесс против башкана проходил с многочисленными нарушениями.
  • Срок полномочий главы Гагаузии Гуцул может быть прекращен досрочно только в строгом соответствии с Уложением Гагаузии и законом Республики Молдова "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия". Любые попытки отстранения главы Гагаузии от должности вне рамок закона — грубое нарушение воли гагаузского народа.
  • Власти автономии призывали президента Молдавии Майю Санду уважать результаты выборов главы региона.
  • Действия Кишинева направлены на ликвидацию реальной автономии региона перед парламентскими выборами, это прямая атака на гагаузский народ и особый правовой статус Гагаузии.
  • Автономия направит резолюцию об осуждении приговора Гуцул в правительства России, Турции, Китая, Индии и США, а также в международные организации.
Преследование Евгении Гуцул

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения, избрав домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор".
Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
