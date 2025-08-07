В Гагаузии создадут штаб для борьбы с политическим кризисом

https://ria.ru/20250807/gagauzija-2034028710.html
КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Власти Гагаузии объявили о создании регионального штаба, который займется координацией всех действий в условиях политического кризиса, вызванного приговором в отношении главы автономии Евгении Гуцул, сообщается на сайте Народного собрания (НСГ, парламент) автономии. Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Создать региональный штаб для координации всех действий в рамках данного политического кризиса", — отмечается на сайте НСГ. Власти автономии считают приговор Гуцул политически мотивированным и нацеленным на подрыв особого правового статуса Гагаузии, а также на давление на жителей региона и их представителей. Ранее в четверг парламент региона опубликовал резолюцию в поддержку Гуцул. В документе подчеркивается призыв к народу Гагаузии сохранять единство, спокойствие и гражданскую солидарность, а также активно защищать свои законные права и институты власти автономии. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
