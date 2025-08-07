Рейтинг@Mail.ru
Соревнования для пожарных и спасателей пройдут форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 07.08.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:00 07.08.2025
Соревнования для пожарных и спасателей пройдут форуме "Москва 2030"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Соревнования для пожарных и спасателей пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Соревнования для пожарных и спасателей "Пожарный Олимп" пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в рамках соревнования участники проходят дистанцию на время. Сначала они надевают полную боевую экипировку и включаются в дыхательные аппараты, чтобы имитировать условия работы как при тушении пожара или ликвидации последствий происшествия. Затем они должны передвинуть брус ударами кувалды на силовом тренажере, пробежать змейкой со скатками рукавов весом более 20 килограммов каждая, переместить 100-килограммовую автомобильную покрышку "Завершающий этап дистанции – вскрытие двери бензорезом, ликвидация условного возгорания и эвакуация "пострадавшего" из тоннеля. В соревнованиях примут участие сборные команды из пожарно-спасательных подразделений столичного Пожарно-спасательного центра и спасатели Московского авиационного центра. Эта экстремальная дистанция, подвластная только подготовленным специалистам, помогает определить лучшего пожарного Москвы на ежегодном конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера", - уточняется в сообщении.
москва
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСоревнования для пожарных и спасателей "Пожарный Олимп"
Соревнования для пожарных и спасателей Пожарный Олимп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Соревнования для пожарных и спасателей "Пожарный Олимп"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Соревнования для пожарных и спасателей пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Соревнования для пожарных и спасателей "Пожарный Олимп" пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в рамках соревнования участники проходят дистанцию на время. Сначала они надевают полную боевую экипировку и включаются в дыхательные аппараты, чтобы имитировать условия работы как при тушении пожара или ликвидации последствий происшествия. Затем они должны передвинуть брус ударами кувалды на силовом тренажере, пробежать змейкой со скатками рукавов весом более 20 килограммов каждая, переместить 100-килограммовую автомобильную покрышку
"Завершающий этап дистанции – вскрытие двери бензорезом, ликвидация условного возгорания и эвакуация "пострадавшего" из тоннеля. В соревнованиях примут участие сборные команды из пожарно-спасательных подразделений столичного Пожарно-спасательного центра и спасатели Московского авиационного центра. Эта экстремальная дистанция, подвластная только подготовленным специалистам, помогает определить лучшего пожарного Москвы на ежегодном конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера", - уточняется в сообщении.
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
