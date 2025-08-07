https://ria.ru/20250807/forum-2033943613.html

Соревнования для пожарных и спасателей пройдут форуме "Москва 2030"

Соревнования для пожарных и спасателей пройдут форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 07.08.2025

Соревнования для пожарных и спасателей пройдут форуме "Москва 2030"

Соревнования для пожарных и спасателей пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:00:00+03:00

2025-08-07T15:00:00+03:00

2025-08-07T15:00:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033941677_0:215:1076:820_1920x0_80_0_0_ac54c402eacdac37fc9e34c416638ef2.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Соревнования для пожарных и спасателей пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Соревнования для пожарных и спасателей "Пожарный Олимп" пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в рамках соревнования участники проходят дистанцию на время. Сначала они надевают полную боевую экипировку и включаются в дыхательные аппараты, чтобы имитировать условия работы как при тушении пожара или ликвидации последствий происшествия. Затем они должны передвинуть брус ударами кувалды на силовом тренажере, пробежать змейкой со скатками рукавов весом более 20 килограммов каждая, переместить 100-килограммовую автомобильную покрышку "Завершающий этап дистанции – вскрытие двери бензорезом, ликвидация условного возгорания и эвакуация "пострадавшего" из тоннеля. В соревнованиях примут участие сборные команды из пожарно-спасательных подразделений столичного Пожарно-спасательного центра и спасатели Московского авиационного центра. Эта экстремальная дистанция, подвластная только подготовленным специалистам, помогает определить лучшего пожарного Москвы на ежегодном конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250807/festival-2033906303.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва