Рейтинг@Mail.ru
День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа на 14 площадках города - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/fizkultura-2034014411.html
День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа на 14 площадках города
День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа на 14 площадках города - РИА Новости, 07.08.2025
День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа на 14 площадках города
День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T19:00:00+03:00
2025-08-07T19:00:00+03:00
москва
музеон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034012474_0:252:2560:1692_1920x0_80_0_0_c5ee4fd072d81db8b839cbc702ba1bac.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. В рамках фестиваля будет организовано 200 тренировок по 20 видам спорта на 14 площадках города, а также лекции от известных спортсменов, мастер-классы. Все активности будут бесплатными и пройдут на Театральной, Пушкинской, Мясницкой, Кудринской площадях, в Новопушкинском сквере, парке Горького, "Музеоне" и других локациях города. Гости фестиваля смогут на Театральной площади попробовать свои силы в шахматах, поучаствовав в мастер-классах с гроссмейстерами или сыграв в любительском турнире. В Камергерском переулке пройдут поединки по боксу, а также соревнования по воркауту и паркуру, на Мясницкой горожане смогут сыграть в настольный теннис, на Никольской улице - в настольный футбол и хоккей, на фонтанной площади парка Горького состоится мотофристайл-шоу. На Пушкинской площади пройдут соревнования по сайклингу, на Кудринской площади будут организованы полоса препятствий и занятия по джампингу. 9 августа на стадионе "Москвич" запланирована программа с участием футболистов Медиалиги. В этот же день в рамках фестиваля пройдут фан-встречи с такими спортсменами, как Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Даниил Глейхенгауз, Яна Егорян. Также в этот день пройдет открытая тренировка для "Московского долголетия", которую проведет певец Прохор Шаляпин. 10 августа с болельщиками встретятся Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и Софья Акатьева. Кроме этого, с 8 по 10 августа в столице пройдут соревнования по триатлону, в рамках которых состоятся фестивали "Москва 226" и "Москва 113". "Железная" на 226 километров и "полужелезная" на 113 километров дистанции будут состоять из трех классических этапов: плавательный, велосипедный и беговой". 9 августа Москва станет центром масштабного спортивного события — фестиваля по SUP-серфингу "Яуза Фест".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034012474_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_19a1f2ffe50c3530cc0f388ee41edf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, музеон
Москва, Музеон
День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа на 14 площадках города

День физкультурника состоится на 14 площадках в Москве 9 и 10 августа

© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
День физкультурника в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа, организатором выступает Департамент спорта города Москвы.
В рамках фестиваля будет организовано 200 тренировок по 20 видам спорта на 14 площадках города, а также лекции от известных спортсменов, мастер-классы. Все активности будут бесплатными и пройдут на Театральной, Пушкинской, Мясницкой, Кудринской площадях, в Новопушкинском сквере, парке Горького, "Музеоне" и других локациях города.
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
1 из 3
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
2 из 3
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
3 из 3
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
1 из 3
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
2 из 3
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
3 из 3
Гости фестиваля смогут на Театральной площади попробовать свои силы в шахматах, поучаствовав в мастер-классах с гроссмейстерами или сыграв в любительском турнире. В Камергерском переулке пройдут поединки по боксу, а также соревнования по воркауту и паркуру, на Мясницкой горожане смогут сыграть в настольный теннис, на Никольской улице - в настольный футбол и хоккей, на фонтанной площади парка Горького состоится мотофристайл-шоу. На Пушкинской площади пройдут соревнования по сайклингу, на Кудринской площади будут организованы полоса препятствий и занятия по джампингу.
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
День физкультурника в Москве
9 августа на стадионе "Москвич" запланирована программа с участием футболистов Медиалиги. В этот же день в рамках фестиваля пройдут фан-встречи с такими спортсменами, как Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Даниил Глейхенгауз, Яна Егорян. Также в этот день пройдет открытая тренировка для "Московского долголетия", которую проведет певец Прохор Шаляпин. 10 августа с болельщиками встретятся Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и Софья Акатьева.
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
1 из 3
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
2 из 3
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
3 из 3
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
1 из 3
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
2 из 3
День физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
3 из 3
Кроме этого, с 8 по 10 августа в столице пройдут соревнования по триатлону, в рамках которых состоятся фестивали "Москва 226" и "Москва 113". "Железная" на 226 километров и "полужелезная" на 113 километров дистанции будут состоять из трех классических этапов: плавательный, велосипедный и беговой". 9 августа Москва станет центром масштабного спортивного события — фестиваля по SUP-серфингу "Яуза Фест".
 
МоскваМузеон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала