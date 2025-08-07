День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа на 14 площадках города
День физкультурника состоится на 14 площадках в Москве 9 и 10 августа
© Фото предоставлено Департаментом спорта МосквыДень физкультурника в Москве
© Фото предоставлено Департаментом спорта Москвы
День физкультурника в Москве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа, организатором выступает Департамент спорта города Москвы.
В рамках фестиваля будет организовано 200 тренировок по 20 видам спорта на 14 площадках города, а также лекции от известных спортсменов, мастер-классы. Все активности будут бесплатными и пройдут на Театральной, Пушкинской, Мясницкой, Кудринской площадях, в Новопушкинском сквере, парке Горького, "Музеоне" и других локациях города.
Гости фестиваля смогут на Театральной площади попробовать свои силы в шахматах, поучаствовав в мастер-классах с гроссмейстерами или сыграв в любительском турнире. В Камергерском переулке пройдут поединки по боксу, а также соревнования по воркауту и паркуру, на Мясницкой горожане смогут сыграть в настольный теннис, на Никольской улице - в настольный футбол и хоккей, на фонтанной площади парка Горького состоится мотофристайл-шоу. На Пушкинской площади пройдут соревнования по сайклингу, на Кудринской площади будут организованы полоса препятствий и занятия по джампингу.
Кроме этого, с 8 по 10 августа в столице пройдут соревнования по триатлону, в рамках которых состоятся фестивали "Москва 226" и "Москва 113". "Железная" на 226 километров и "полужелезная" на 113 километров дистанции будут состоять из трех классических этапов: плавательный, велосипедный и беговой". 9 августа Москва станет центром масштабного спортивного события — фестиваля по SUP-серфингу "Яуза Фест".