День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа на 14 площадках города

2025-08-07T19:00:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. День физкультурника пройдет в Москве 9-10 августа, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. В рамках фестиваля будет организовано 200 тренировок по 20 видам спорта на 14 площадках города, а также лекции от известных спортсменов, мастер-классы. Все активности будут бесплатными и пройдут на Театральной, Пушкинской, Мясницкой, Кудринской площадях, в Новопушкинском сквере, парке Горького, "Музеоне" и других локациях города. Гости фестиваля смогут на Театральной площади попробовать свои силы в шахматах, поучаствовав в мастер-классах с гроссмейстерами или сыграв в любительском турнире. В Камергерском переулке пройдут поединки по боксу, а также соревнования по воркауту и паркуру, на Мясницкой горожане смогут сыграть в настольный теннис, на Никольской улице - в настольный футбол и хоккей, на фонтанной площади парка Горького состоится мотофристайл-шоу. На Пушкинской площади пройдут соревнования по сайклингу, на Кудринской площади будут организованы полоса препятствий и занятия по джампингу. 9 августа на стадионе "Москвич" запланирована программа с участием футболистов Медиалиги. В этот же день в рамках фестиваля пройдут фан-встречи с такими спортсменами, как Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Даниил Глейхенгауз, Яна Егорян. Также в этот день пройдет открытая тренировка для "Московского долголетия", которую проведет певец Прохор Шаляпин. 10 августа с болельщиками встретятся Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и Софья Акатьева. Кроме этого, с 8 по 10 августа в столице пройдут соревнования по триатлону, в рамках которых состоятся фестивали "Москва 226" и "Москва 113". "Железная" на 226 километров и "полужелезная" на 113 километров дистанции будут состоять из трех классических этапов: плавательный, велосипедный и беговой". 9 августа Москва станет центром масштабного спортивного события — фестиваля по SUP-серфингу "Яуза Фест".

