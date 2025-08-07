https://ria.ru/20250807/finlyandiya-2033961425.html

Финны накопили на счетах рекордные 114 миллиардов евро, пишут СМИ

Финны накопили на счетах рекордные 114 миллиардов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025

Финны накопили на счетах рекордные 114 миллиардов евро, пишут СМИ

Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:42:00+03:00

2025-08-07T15:42:00+03:00

2025-08-07T15:42:00+03:00

в мире

финляндия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b327cc7fb8f80e56fc265dcbec91a72.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом положении в будущем, сообщает газета Helsingin Sanomat. "Финские домохозяйства сейчас рекордными темпами откладывают деньги на банковские счета из-за страха перед безработицей", - говорится в сообщении. Согласно статистике Банка Финляндии, которую приводит издание, объем вкладов домохозяйств к концу июня вырос до рекордных 114,7 миллиарда евро. По мнению экономиста одного из ведущих банков Северной Европы Danske Bank Кайсы Кивипелто, слова которой приводит газета, такие показатели отражают осторожность и нерешительность потребителей в отношении траты денег. "Уверенность потребителей в собственном финансовом положении и его перспективах в будущем не очень высока. Неуверенность заставляет домохозяйства копить сбережения и не принимать важные решения о покупках", - приводит слова Кивипелто издание. По ее словам, многие боятся потерять работу, поскольку летом рынок труда был слабым. Как уточняет издание, уровень безработицы в июне вырос до 9,3%, достигнув самого высокого уровня за девять лет.

https://ria.ru/20250731/zapad-2032732361.html

https://ria.ru/20250805/es-2033471973.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, евросоюз