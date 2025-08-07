Рейтинг@Mail.ru
Финны накопили на счетах рекордные 114 миллиардов евро, пишут СМИ
15:42 07.08.2025
Финны накопили на счетах рекордные 114 миллиардов евро, пишут СМИ
Финны накопили на счетах рекордные 114 миллиардов евро, пишут СМИ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом положении в будущем, сообщает газета Helsingin Sanomat. "Финские домохозяйства сейчас рекордными темпами откладывают деньги на банковские счета из-за страха перед безработицей", - говорится в сообщении. Согласно статистике Банка Финляндии, которую приводит издание, объем вкладов домохозяйств к концу июня вырос до рекордных 114,7 миллиарда евро. По мнению экономиста одного из ведущих банков Северной Европы Danske Bank Кайсы Кивипелто, слова которой приводит газета, такие показатели отражают осторожность и нерешительность потребителей в отношении траты денег. "Уверенность потребителей в собственном финансовом положении и его перспективах в будущем не очень высока. Неуверенность заставляет домохозяйства копить сбережения и не принимать важные решения о покупках", - приводит слова Кивипелто издание. По ее словам, многие боятся потерять работу, поскольку летом рынок труда был слабым. Как уточняет издание, уровень безработицы в июне вырос до 9,3%, достигнув самого высокого уровня за девять лет.
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом положении в будущем, сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Финские домохозяйства сейчас рекордными темпами откладывают деньги на банковские счета из-за страха перед безработицей", - говорится в сообщении.
Согласно статистике Банка Финляндии, которую приводит издание, объем вкладов домохозяйств к концу июня вырос до рекордных 114,7 миллиарда евро.
По мнению экономиста одного из ведущих банков Северной Европы Danske Bank Кайсы Кивипелто, слова которой приводит газета, такие показатели отражают осторожность и нерешительность потребителей в отношении траты денег.
"Уверенность потребителей в собственном финансовом положении и его перспективах в будущем не очень высока. Неуверенность заставляет домохозяйства копить сбережения и не принимать важные решения о покупках", - приводит слова Кивипелто издание.
По ее словам, многие боятся потерять работу, поскольку летом рынок труда был слабым. Как уточняет издание, уровень безработицы в июне вырос до 9,3%, достигнув самого высокого уровня за девять лет.
