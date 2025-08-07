https://ria.ru/20250807/efimov-2033785228.html

Ефимов: жилые дома для программы реновации построят в Черемушках по КРТ

07.08.2025

Ефимов: жилые дома для программы реновации построят в Черемушках по КРТ

Жилые дома для реализации программы реновации возведут в рамках редевелопмента четырех площадок в районе Черемушки, сообщил заммэра Москвы по градостроительной...

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жилые дома для реализации программы реновации возведут в рамках редевелопмента четырех площадок в районе Черемушки, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По программе КРТ планируется провести редевелопмент четырех площадок на улицах Каховке и Херсонской, а также в Научном проезде и на участке бывшей промзоны "Квартал 25А района Черемушки". На территории в 11,6 гектара появятся новостройки для реализации программы реновации общей площадью почти 360 тысяч квадратных метров и объекты общественно-деловой инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на первых этажах домов планируется оборудовать помещения для работы предприятий торговли, общепита и сервисных служб. В рамках проектов КРТ здесь появится свыше более 820 рабочих мест для жителей.Общая площадь квартир в домах составит около 219 тысяч "квадратов", новое жилье смогут получить примерно 8 тысяч горожан, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии восьми участков нежилой застройки, расположенных в районах Кузьминки и Солнцево.

