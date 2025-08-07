В Нижегородской области автомобиль столкнулся с электричкой
В Нижегородской области пассажир машины пострадал при столкновении с электричкой
© Фото : Центральное МСУТ СКР/TelegramПоследствия столкновения легкового автомобиля с электричкой в Нижегородской области
Последствия столкновения легкового автомобиля с электричкой в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении автомобиля с электропоездом на железнодорожном переезде в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, утром 7 августа на 48-м километре Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде в деревне Трестьяны произошло столкновение электропоезда сообщением "Правдинск - Заволжье" и легкового автомобиля.
"Автомобиль получил серьезные повреждения, пассажиру оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
