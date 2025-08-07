https://ria.ru/20250807/dtp-2033936262.html

В Нижегородской области автомобиль столкнулся с электричкой

В Нижегородской области автомобиль столкнулся с электричкой - РИА Новости, 07.08.2025

В Нижегородской области автомобиль столкнулся с электричкой

Один человек пострадал при столкновении автомобиля с электропоездом на железнодорожном переезде в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное...

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении автомобиля с электропоездом на железнодорожном переезде в Нижегородской области, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По предварительным данным, утром 7 августа на 48-м километре Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде в деревне Трестьяны произошло столкновение электропоезда сообщением "Правдинск - Заволжье" и легкового автомобиля. "Автомобиль получил серьезные повреждения, пассажиру оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следователи Нижегородского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

