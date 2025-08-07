Межгосударственные отношения России и ОАЭ

https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html

Президент России Владимир Путин встретится в четверг с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Объединенных Арабских Эмиратов. Дипломатические отношения между СССР и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) установлены 8 декабря 1971 года. В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби, в 1987 году – посольство ОАЭ в Москве. В декабре 1991 года ОАЭ признали Российскую Федерацию в качестве государства-правопреемника СССР. Для российско-эмиратских отношений характерен высокий уровень политического диалога, интенсивный делегационный обмен. В сентябре 2007 года состоялся первый в истории российско-эмиратских отношений официальный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Наследный принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещал Россию с визитами в сентябре 2006 года, июне 2009 года, октябре 2012 года, в сентябре 2013 года, октябре 2014 года, августе и октябре 2015 года, марте 2016 года, апреле 2017 года, июне 2018 года. По итогам встречи президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москве 1 июня 2018 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В октябре 2019 года состоялся государственный визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ, в ходе которого были проведены переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В мае 2022 года Владимир Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ. 11 октября 2022 года президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян посетил Россию с визитом. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая личная встреча лидеров после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. 16 июня 2023 года Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу на полях XXVI Петербургского международного экономического форума. Перед началом переговоров Путин и Аль Нахайян осмотрели стенды Объединенных Арабских Эмиратов на площадке ПМЭФ-2023. 6 декабря 2023 года президент России Владимир Путин посетил ОАЭ с первым за четыре года рабочим визитом. В Абу-Даби прошли переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В повестке встречи – состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока. В октябре 2024 года президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайяна посетил с официальным визитом Россию. 20 октября в подмосковной резиденции главы государства Ново-Огареве состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. 21 октября в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. 23-24 октября президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял участие в саммите БРИКС, который прошел в Казани. 30 апреля 2025 года президент России Владимир Путин принял в Кремле заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфа бен Заида Аль Нахайяна. Во встрече также принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. 27 июня 2025 года Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча состоялась на полях саммита ЕАЭС в Минске. В 2025 году состоялось несколько телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном: 24 марта, 1 мая и 18 июня. Развиваются отношения по линии правительств двух стран. Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре 2021 года посетил ОАЭ для участия в церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО" в Дубае, на полях которой он встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. В феврале 2023 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров возглавил российскую делегацию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023 в ОАЭ. 18 мая 2023 года на полях международного экономического форума "Россия – Исламский мир" в Казани состоялась встреча заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль-Зеюди. 16 июня 2023 года Андрей Белоусов, занимавший на тот момент пост первого вице-премьера правительства РФ, встретился с главой делегации ОАЭ на ПМЭФ-2023, правителем эмирата Рас-эль-Хайма, Саудом бен Сакр Аль-Касими. В ноябре 2023 года заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в ОАЭ. Вице-премьер возглавил российскую делегацию на Dubai Airshow 2023. Состоялись встречи с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бин Ахмедом Аль-Джабером и министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри. 5 июня 2024 года состоялась очередная встреча Дениса Мантурова и Абдуллы бин Тук Аль-Марри на полях Петербургского международного экономического форума. В феврале 2025 года первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров возглавил российскую делегацию на Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025 в ОАЭ. 15 февраля состоялась встреча с вице-президентом ОАЭ Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. В ней также приняли участие министр финансов России Антон Силуанов и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В рамках визитам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров был принят президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. 19 февраля заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев посетил Международную выставку продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии Gulfood 2025, которая проходила в ОАЭ. Состоялась встреча Дмитрия Патрушева с заместителем премьер-министра, министром финансов ОАЭ, первым заместителем правителя эмирата Дубай Мактумом бин Мохаммедом Аль-Мактумом. 20 июня 2025 года Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бин Тук Аль-Марри. Мероприятие прошло на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили сотрудничество двух стран, в частности в рамках создания зерновой биржи стран БРИКС. 28-29 октября 2024 года с визитом в ОАЭ находился секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Состоялись его встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом ОАЭ Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном и генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Аш-Шамси. Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал ОАЭ в феврале 2007 года, в ноябре 2011 года, в феврале 2016 года, в феврале и августе 2017 года, марте 2019 года и в марте 2021 года. Очередной рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства в ОАЭ состоялся 3-4 ноября 2022 года. Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером. Во время пребывания в ОАЭ глава МИД России принял участие в Международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс", а также посетил открывшуюся в сентябре 2022 года "Русскую школу в Абу-Даби", являющуюся филиалом "Областной гимназии им. Е.М. Примакова". Глава эмиратского внешнеполитического ведомства Абдалла бен Заид Аль Нахайян посещал Москву в октябре 2006 года, в июне 2010 года, в феврале 2012 года, в мае 2015 года, в феврале и ноябре 2016 года, в июне 2019 года, декабре 2020 года. Очередной визит Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Россию состоялся в марте 2022 года, в ходе которого прошли переговоры с Сергеем Лавровым. В 2022 годы главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались и беседовали 1 июня в Эр-Рияде на полях пятого раунда министерского заседания стратегическою диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также 23 сентября в Нью-Йорке (США) на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 2 июня 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в Кейптауне (ЮАР) "на полях" министерского совещания БРИКС. 7 марта 2024 года в рамках рабочей поездки в Абу-Даби специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. 15 ноября 2024 года в рамках рабочего визита в Абу-Даби министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, а также принял участие в 15-м Международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс". Россия и ОАЭ поддерживают межпарламентские связи. Председатель Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 13-14 апреля 2016 года с официальным визитом посетила ОАЭ, где была принята наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем эмирата Дубай Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, провела переговоры с председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси. Амаль аль-Кубейси совершила ответный визит в Россию в июне 2016 года, где ее принял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, состоялись ее встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси 2 июля 2019 года провели встречу "на полях" международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве. 6-8 декабря 2021 года состоялся второй визит Валентины Матвиенко в ОАЭ, в ходе которого она была принята премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, провела переговоры с председателем Федерального национального собрания ОАЭ Сакром Гоббашем. 6 декабря 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гоббашем на полях саммита спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарте (Индонезия). 23-24 мая 2023 года председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гоббаш посетил с визитом Москву. Состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Сакр Гоббаш также выступил на пленарном заседании Совета Федерации. 25 сентября 2023 года делегация Государственной Думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетила ОАЭ с официальным визитом. В Абу-Даби состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гоббашем. По итогам встречи было подписано соглашение между Государственной Думой и Федеральным национальным советом ОАЭ о сотрудничестве. 22 мая 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Гоббашем. Беседа состоялась на полях XI Невского международного экологического конгресса, проходящего в Санкт-Петербурге. 2 июня 2025 года в Абу-Даби состоялась встреча заместителя председателя Государственной Думы Александра Бабакова с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гоббашем. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов оказывает посреднические усилия в возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории Украины военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Развиваются российско-эмиратские связи по линии субъектов федерации. В декабре 2021 года Дубай посетила делегация правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным. Эмираты регулярно посещает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Большое внимание сотрудничеству с ОАЭ уделяет руководство Татарстана. Торгово-экономические отношения между Россией и ОАЭ регулируются межправительственным Соглашением о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве от 1990 года. В 1994 году учреждена Межправительственная российско-эмиратская комиссия (МПК) по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. 15 марта 2023 года в Москве прошло 11-е заседание межправкомиссии. Действует Российско-эмиратский деловой совет (РЭДС). Интенсивность российско-эмиратского взаимодействия находит свое отражение в динамике двусторонней торговли. За последние пять лет товарооборот увеличился почти в шесть раз. На текущий момент ОАЭ уверенно удерживают позицию крупнейшего внешнеторгового партнера России среди стран арабского мира. По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 64,5% по сравнению с 2020 годом и составил 5,36 миллиарда долларов. В 2022 году товарооборот превысил 9 миллиардов долларов. В 2023 году товарооборот двух стран вырос на 3,5% – до рекордных 11,2 миллиарда долларов. ОАЭ закупили у России нефтепродуктов на 971,4 миллиона долларов против 237,8 миллиона годом ранее. Это максимум за все время торговли двух стран. Кроме того, ОАЭ увеличили импорт угля из России в 1,7 раза, до 75,3 миллиона долларов. По итогам 2024 года товарооборот составил около 10 миллиардов долларов. Россия поставляет в ОАЭ натуральный и искусственно выращенный жемчуг, бижутерию, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни и готовые изделия из них; также продукцию бумажно-целлюлозной промышленности, минеральные удобрения сельскохозяйственное сырье и продукты питания (злаки и крупы). Россия закупает у ОАЭ не только продукцию собственного производства, но и реэкспортируемые товары – чайный лист и чай мате, кофе и пряности, плавучие средства - лодки, суда, детали и запасные части морского транспорта, изделия из пластмасс и продукцию из органической химии, элементы устройства ядерных реакторов - котлы, очистители, механические части агрегатов ядерной промышленности. По итогам 2024 года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился на 30%. При этом на 30% вырос и российский экспорт. Традиционно Россия поставляет в ОАЭ зерновые и бобовые культуры, мясную продукцию, в том числе халяльную, которая отвечает всем стандартам. Россия готова наращивать поставки в ОАЭ зерна, мясной халяльной, масложировой и кондитерской продукции. В феврале 2025 года в Абу-Даби прошел фестиваль-ярмарка "Сделано в России", в рамках которого свою продукцию представили 80 производителей из 30 регионов России. В июне 2025 года ЕАЭС заключил соглашение о свободной торговле товарами с ОАЭ. В результате реализации соглашения с ОАЭ более 97% российских поставок будут идти беспошлинно. Еще в отношении 1% российских поставок нулевые пошлины будут применяться в рамках тарифных квот. Средний уровень тарифа Эмиратов для российского бизнеса по соглашению снизится более чем в три раза. Развивается инвестиционное сотрудничество. По данным Министерства экономики ОАЭ, инвестиции России в ОАЭ направлены преимущественно в следующие отрасли: операции с недвижимостью; оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; производство; информация и коммуникация; транспортировка и хранение; образование; финансовая и страховая деятельность; профессиональная, научная и техническая деятельность. По данным на 2024 год, объем российского капитала в экономике ОАЭ превысил 30 миллиардов долларов, объем эмиратских инвестиций в России – 16,8 миллиарда долларов. Основная доля эмиратских инвестиций приходится на обрабатывающие производства, сферу транспорта и логистики, чуть меньше - на сферу финансов и страхования, добывающую промышленность и торговлю. Благодаря работе Российского фонда прямых инвестиций с одной из крупнейших инвестиционной компании ОАЭ, реализовано свыше 60 значимых проектов. К настоящему времени в ОАЭ зарегистрировано порядка четырех тысяч российских компаний. В феврале 2023 года на базе экономической зоны KEZAD в Абу-Даби была запущена работа торгово-промышленного хаба, который должен стать новым центром локализации российских предприятий в ОАЭ. В ноябре 2023 года на производственной площадке в Абу-Даби началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant. Отмечается заинтересованность в совместной реализации проектов в сфере транспорта, логистики и искусственного интеллекта. В феврале 2025 года Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов. "Росатом" и ОАЭ реализуют ряд совместных проектов в сфере мирного атома – осуществляются поставки природного и обогащенного урана для первой в Эмиратах АЭС "Барака", строительство первого энергоблока которой было завершено в марте 2018 года, имеются контракты на поставку в эту страну радиоактивных изотопов и оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов. Россия также ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС "Барака". Кроме того, Росатом создаст с ОАЭ рабочую группу по изучению возможности использования АЭС малой мощности в этой стране. Бизнес ОАЭ заинтересован в использовании Северного морского пути. Развивается военно-техническое сотрудничество. Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow. В ОАЭ работает представительство Государственной корпорации "Ростех". Осуществляется сотрудничество в сфере космоса. В сентябре 2019 года в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида на МКС был доставлен первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В 2021 году было подписано межправительственное соглашение по мирному космосу, которое позволит странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в спутниковой навигации, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создании космической техники, научных исследованиях в космическом пространстве и пилотируемых полетах в космос. Важная составляющая отношений двух стран – культурно-гуманитарные контакты. В октябре 2014 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки РФ и министерством высшего образования и научных исследований ОАЭ о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований. В июне 2016 года МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт науки и технологий Масдар (Абу-Даби) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в образовательной, научной и инновационной деятельности. 3 сентября 2024 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России и Дипломатической академией Анвара Гаргаша. 1 сентября 2023 года в Московском государственном институте международных отношений (университет) МИД России открылась аудитория ОАЭ. В феврале 2025 года главы министерств просвещения России и ОАЭ подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области образования. В Дубае работает Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. В Московской области работает Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М. Примакова. Функционирует Русская международная школа, проводящая занятия по российским учебным программам. Открыт филиал Московского финансово-промышленного университета "Синергия". В 2011 году завершилось возведение единственного русского православного храма на Аравийском полуострове – храма во имя святого апостола Филиппа в Шардже. В ОАЭ предоставлен еще один участок для строительства православного храм. Осуществляется сотрудничество в сфере СМИ. В марте 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании между информационным агентством Объединенных Арабских Эмиратов WAM и информационным агентством и радио Sputnik. Частыми гостями в Эмиратах являются артисты и творческие коллективы из России. Туризм – одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Объединенные Арабские Эмираты традиционно пользуются популярностью среди российских туристов. По итогам 2024 года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к двум миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданых – в 2024 году страну посетили более 67 тысяч туристов из ОАЭ. По итогам января-марта 2025 года Объединенные Арабские Эмираты стали самым популярным зарубежным направлением для россиян — более 466 тысяч поездок. Наращиванию туристических обменов способствуют безвизовый режим и активное развитие авиаперевозок. В настоящее время между Россией и ОАЭ действует более 300 регулярных рейсов в неделю по 25 направлениям.

