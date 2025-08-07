Катя Гордон вмешалась в скандал с женой Диброва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дмитрий Дибров и Полина Наградова - пара, которую в светской хронике всегда приводили в пример. Разница в возрасте в 30 лет не мешала им выглядеть гармонично. Вместе они воспитывали троих сыновей, обнимались на публике. Однако семейное счастье рухнуло буквально на глазах у всей страны. Сейчас слово взяла Катя Гордон. Она предложила жене любовника Полины помощь.
В 2009 году 50-летний Дмитрий Дибров, уже переживший три брака, женился на 24-летней Полине Наградовой - тогда ещё студентке и начинающей модели. Их союз сразу стал особо обсуждаемым в светских хрониках: прежде всего разница в возрасте создавала контраст, который так любят обыватели и таблоиды.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой моделью Полиной Наградовой перед премьерой фильма "Обитаемый остров. Схватка"
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой моделью Полиной Наградовой перед премьерой фильма "Обитаемый остров. Схватка"
Супруги выглядели как герои романтического романа: вместе появлялись на премьерах, вели светские вечера, позировали для глянца. Дмитрий с удовольствием рассказывал о своей "королеве", Полина — о мудрости мужа.
Встречала в роддоме с цветами, а потом спала с её мужем
Полина даже создала и возглавила "Рублёвский женский клуб" - закрытое сообщество для обеспеченных мам, где обсуждались семейные ценности, воспитание детей, благотворительность.
В клубе устраивали чаепития, мастер-классы, фотосессии в вечерних платьях. Полина охотно делилась советами о гармонии в браке, публиковала нежные слова в адрес мужа и казалась живым примером того, как можно совместить роскошь, материнство и верность.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий Дмитрий Дибров перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии "ТЭФИ - 2023" в Государственном академическом Малом театре России
Журналист, телеведущий Дмитрий Дибров перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии "ТЭФИ - 2023" в Государственном академическом Малом театре России
Но за этой красивой картинкой, как оказалось, пряталась история, достойная сценария остросюжетной мыльной оперы. На прошлой неделе стало известно: Полина изменила мужу. И не просто с кем-то, а с близким другом семьи Романом Товстиком.
По словам знакомых семьи, в отношениях уже давно начали появляться признаки усталости. Дмитрий часто был занят на съёмках, Полина всё больше времени проводила в своём клубе и на светских мероприятиях.
История приобрела ещё более шокирующий оттенок, когда выяснилось, что жена Романа, Елена, - близкая подруга Полины. Женщина родила шестерых детей, и еще год назад Полина встречала её в роддоме с цветами и объятиями. Теперь же та, кого считала подругой, стала любовницей мужа.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров на пресс-конференции, посвященной первому международному кинофестивалю "Грачевский" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Телеведущий Дмитрий Дибров на пресс-конференции, посвященной первому международному кинофестивалю "Грачевский" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
"Лена, соберись!"
В ситуацию вмешалась известная адвокат и общественный деятель Катя Гордон, известная своей прямотой. Она призналась: за чужой личной жизнью обычно не следит, но эта история её возмутила до глубины души.
"Вы просто днище! Прошли времена, когда подобное публично осуждалось. Если всё правда, Полина, то это крысиная жизнь. Ты рассказывала про женскую дружбу, семейные ценности, встречала шестого ребёнка в роддоме… и спала с её мужем? Это за гранью!".
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕкатерина Гордон, руководитель, "Гордон и сыновья"; общественный деятель
Екатерина Гордон, руководитель, "Гордон и сыновья"; общественный деятель
Гордон не только публично поддержала многодетную мать, но и предложила ей бесплатную юридическую помощь:
"Не надо писать никаких прощальных постов. Это могут использовать против тебя в суде, чтобы отнять детей. Соберись, Лена! Да, случилось страшное, но ты должна бороться за своих малышей. Мы за тебя, даже если у тебя нет денег, поможем".
Она не стеснялась в выражениях и в адрес Романа:
"После рождения третьего ребёнка он должен был хранить верность жене до конца жизни. Ничего, кроме омерзения. Позорище".
Катя выразила надежду, что теперь женщины покинут клуб, которым руководила Полина, и больше не будут воспринимать её как пример для подражания.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая, певица, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрёшка
Телеведущая, певица, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрёшка
Мириться с изменой не намерен
Тем временем стало известно, что Дмитрий Дибров не намерен мириться с изменой. Он обратился к адвокату Александру Добровинскому, чтобы официально расторгнуть брак.
Недавно Диброва заметили в одиночестве в одном из баров Москвы. По словам очевидцев, он был в приподнятом настроении и угощал всех напитками.
Сама Полина публично ситуацию пока не комментирует, но для многих её образ идеальной жены и хранительницы семейных ценностей уже разрушен.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Наградова на премьере фильма Андрея Кравчука "Викинг" в кинокомплексе "Октябрь"
Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Наградова на премьере фильма Андрея Кравчука "Викинг" в кинокомплексе "Октябрь"
Обе семьи - и Дибровы, и Товстики обосновались в роскошных особняках на престижной Рублёвке. Дом, который Дмитрий Дибров когда‑то приобрёл для счастливой жизни с молодой супругой, сегодня оценивается более чем в 700 миллионов рублей.
У Товстиков, судя по фотографиям из соцсетей, владение не менее внушительное, настоящий рублёвский дворец.
Катя Гордон утверждает, что незадолго до семейного кризиса Елене Товстик подложили документ, оказавшийся брачным договором. По неизвестным причинам женщина его подписала, тем самым лишив себя серьёзной правовой защиты в предстоящем разводе.
Что касается активов семьи Товстик, помимо особняка у них имеется автопарк и, вероятно, значительные сбережения. Не исключено, что в собственности есть и другая недвижимость. Однако, по словам самого Романа, Елена никогда не имела доли в его миллиардном бизнесе - факт, который может оказаться ключевым в имущественных спорах.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"