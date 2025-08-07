https://ria.ru/20250807/dibrov-2033946051.html

Катя Гордон вмешалась в скандал с женой Диброва

Катя Гордон вмешалась в скандал с женой Диброва - РИА Новости, 07.08.2025

Катя Гордон вмешалась в скандал с женой Диброва

Дмитрий Дибров и Полина Наградова - пара, которую в светской хронике всегда приводили в пример. Разница в возрасте в 30 лет не мешала им выглядеть гармонично... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T18:45:00+03:00

2025-08-07T18:45:00+03:00

2025-08-07T18:45:00+03:00

шоубиз

дмитрий дибров

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033957345_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8ea4a2728ce0099262d094dd15069c5.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дмитрий Дибров и Полина Наградова - пара, которую в светской хронике всегда приводили в пример. Разница в возрасте в 30 лет не мешала им выглядеть гармонично. Вместе они воспитывали троих сыновей, обнимались на публике. Однако семейное счастье рухнуло буквально на глазах у всей страны. Сейчас слово взяла Катя Гордон. Она предложила жене любовника Полины помощь.В 2009 году 50-летний Дмитрий Дибров, уже переживший три брака, женился на 24-летней Полине Наградовой - тогда ещё студентке и начинающей модели. Их союз сразу стал особо обсуждаемым в светских хрониках: прежде всего разница в возрасте создавала контраст, который так любят обыватели и таблоиды.Супруги выглядели как герои романтического романа: вместе появлялись на премьерах, вели светские вечера, позировали для глянца. Дмитрий с удовольствием рассказывал о своей "королеве", Полина — о мудрости мужа.Встречала в роддоме с цветами, а потом спала с её мужемПолина даже создала и возглавила "Рублёвский женский клуб" - закрытое сообщество для обеспеченных мам, где обсуждались семейные ценности, воспитание детей, благотворительность.В клубе устраивали чаепития, мастер-классы, фотосессии в вечерних платьях. Полина охотно делилась советами о гармонии в браке, публиковала нежные слова в адрес мужа и казалась живым примером того, как можно совместить роскошь, материнство и верность.Но за этой красивой картинкой, как оказалось, пряталась история, достойная сценария остросюжетной мыльной оперы. На прошлой неделе стало известно: Полина изменила мужу. И не просто с кем-то, а с близким другом семьи Романом Товстиком.По словам знакомых семьи, в отношениях уже давно начали появляться признаки усталости. Дмитрий часто был занят на съёмках, Полина всё больше времени проводила в своём клубе и на светских мероприятиях.История приобрела ещё более шокирующий оттенок, когда выяснилось, что жена Романа, Елена, - близкая подруга Полины. Женщина родила шестерых детей, и еще год назад Полина встречала её в роддоме с цветами и объятиями. Теперь же та, кого считала подругой, стала любовницей мужа."Лена, соберись!"В ситуацию вмешалась известная адвокат и общественный деятель Катя Гордон, известная своей прямотой. Она призналась: за чужой личной жизнью обычно не следит, но эта история её возмутила до глубины души."Вы просто днище! Прошли времена, когда подобное публично осуждалось. Если всё правда, Полина, то это крысиная жизнь. Ты рассказывала про женскую дружбу, семейные ценности, встречала шестого ребёнка в роддоме… и спала с её мужем? Это за гранью!".Гордон не только публично поддержала многодетную мать, но и предложила ей бесплатную юридическую помощь:"Не надо писать никаких прощальных постов. Это могут использовать против тебя в суде, чтобы отнять детей. Соберись, Лена! Да, случилось страшное, но ты должна бороться за своих малышей. Мы за тебя, даже если у тебя нет денег, поможем".Она не стеснялась в выражениях и в адрес Романа:"После рождения третьего ребёнка он должен был хранить верность жене до конца жизни. Ничего, кроме омерзения. Позорище".Катя выразила надежду, что теперь женщины покинут клуб, которым руководила Полина, и больше не будут воспринимать её как пример для подражания.Мириться с изменой не намеренТем временем стало известно, что Дмитрий Дибров не намерен мириться с изменой. Он обратился к адвокату Александру Добровинскому, чтобы официально расторгнуть брак.Недавно Диброва заметили в одиночестве в одном из баров Москвы. По словам очевидцев, он был в приподнятом настроении и угощал всех напитками.Сама Полина публично ситуацию пока не комментирует, но для многих её образ идеальной жены и хранительницы семейных ценностей уже разрушен.Обе семьи - и Дибровы, и Товстики обосновались в роскошных особняках на престижной Рублёвке. Дом, который Дмитрий Дибров когда‑то приобрёл для счастливой жизни с молодой супругой, сегодня оценивается более чем в 700 миллионов рублей.У Товстиков, судя по фотографиям из соцсетей, владение не менее внушительное, настоящий рублёвский дворец.Катя Гордон утверждает, что незадолго до семейного кризиса Елене Товстик подложили документ, оказавшийся брачным договором. По неизвестным причинам женщина его подписала, тем самым лишив себя серьёзной правовой защиты в предстоящем разводе.Что касается активов семьи Товстик, помимо особняка у них имеется автопарк и, вероятно, значительные сбережения. Не исключено, что в собственности есть и другая недвижимость. Однако, по словам самого Романа, Елена никогда не имела доли в его миллиардном бизнесе - факт, который может оказаться ключевым в имущественных спорах.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий дибров, москва