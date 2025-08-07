Рейтинг@Mail.ru
13:53 07.08.2025
В России впервые в истории завели дело на "дроповода"
В России впервые в истории завели дело на "дроповода"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция возбудила первое в России уголовное дело в отношении "дроповода", перепродававшего электронные средства платежей мошенникам, его сдал "дроппер", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователями московского главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода... Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности", - написала она в Telegram-канале.Подчеркивается, что "один из так называемых дропов воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности в случае активного содействия расследованию". По словам Волк, он сообщил важные сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. На основании этих показаний следователями московского главка возбуждено первое уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей."Во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств. Злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила она.В МВД напомнили, что покупка, передача и последующее использование чужих банковских карт и счетов – это уголовно наказуемое деяние, а также призвали граждан не подвергать опасности себя и своих близких.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция возбудила первое в России уголовное дело в отношении "дроповода", перепродававшего электронные средства платежей мошенникам, его сдал "дроппер", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями московского главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода... Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности", - написала она в Telegram-канале.
Подчеркивается, что "один из так называемых дропов воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности в случае активного содействия расследованию". По словам Волк, он сообщил важные сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. На основании этих показаний следователями московского главка возбуждено первое уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.
"Во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств. Злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила она.
В МВД напомнили, что покупка, передача и последующее использование чужих банковских карт и счетов – это уголовно наказуемое деяние, а также призвали граждан не подвергать опасности себя и своих близких.
