https://ria.ru/20250807/datchiki-2034030218.html
Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону - РИА Новости, 07.08.2025
Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Специальные датчики установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону для автоматического мониторинга температуры воздуха, сообщил журналистам глава города... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:02:00+03:00
2025-08-07T21:02:00+03:00
2025-08-07T21:02:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Специальные датчики установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону для автоматического мониторинга температуры воздуха, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания на тему работы кондиционеров в городском транспорте. По его словам, в начале июня на линиях начали работать мониторинговые группы для контроля ситуации. По всем выявленным нарушениям к перевозчикам применяются штрафные санкции. На период производственной практики к проверкам подключились студенты ДГТУ. "Сейчас поставил задачу перед департаментом транспорта реализовать пилотный проект по внедрению автоматической системы мониторинга температуры воздуха в общественном транспорте с помощью специальных датчиков. Информация о температурном режиме в салоне будет собираться и передаваться дистанционно", - сказал он, добавив, что если опыт окажется положительным, его масштабируют. Кроме того, для удобства граждан Скрябин поручил ускорить запуск информационных табло с расписанием движения транспорта, которыми оборудованы новые остановочные комплексы в городе.
https://ria.ru/20250805/osveschenie-2033556906.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e9409db49243cef99289c420d85ea79c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, александр скрябин
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону
В общественном транспорте Ростова-на-Дону установят датчики температуры воздуха
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Специальные датчики установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону для автоматического мониторинга температуры воздуха, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания на тему работы кондиционеров в городском транспорте.
По его словам, в начале июня на линиях начали работать мониторинговые группы для контроля ситуации. По всем выявленным нарушениям к перевозчикам применяются штрафные санкции. На период производственной практики к проверкам подключились студенты ДГТУ.
"Сейчас поставил задачу перед департаментом транспорта реализовать пилотный проект по внедрению автоматической системы мониторинга температуры воздуха в общественном транспорте с помощью специальных датчиков. Информация о температурном режиме в салоне будет собираться и передаваться дистанционно", - сказал он, добавив, что если опыт окажется положительным, его масштабируют.
Кроме того, для удобства граждан Скрябин
поручил ускорить запуск информационных табло с расписанием движения транспорта, которыми оборудованы новые остановочные комплексы в городе.