https://ria.ru/20250807/datchiki-2034030218.html

Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону

Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону - РИА Новости, 07.08.2025

Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону

Специальные датчики установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону для автоматического мониторинга температуры воздуха, сообщил журналистам глава города... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:02:00+03:00

2025-08-07T21:02:00+03:00

2025-08-07T21:02:00+03:00

ростовская область

ростов-на-дону

александр скрябин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Специальные датчики установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону для автоматического мониторинга температуры воздуха, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания на тему работы кондиционеров в городском транспорте. По его словам, в начале июня на линиях начали работать мониторинговые группы для контроля ситуации. По всем выявленным нарушениям к перевозчикам применяются штрафные санкции. На период производственной практики к проверкам подключились студенты ДГТУ. "Сейчас поставил задачу перед департаментом транспорта реализовать пилотный проект по внедрению автоматической системы мониторинга температуры воздуха в общественном транспорте с помощью специальных датчиков. Информация о температурном режиме в салоне будет собираться и передаваться дистанционно", - сказал он, добавив, что если опыт окажется положительным, его масштабируют. Кроме того, для удобства граждан Скрябин поручил ускорить запуск информационных табло с расписанием движения транспорта, которыми оборудованы новые остановочные комплексы в городе.

https://ria.ru/20250805/osveschenie-2033556906.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, александр скрябин