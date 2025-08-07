Рейтинг@Mail.ru
Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
21:02 07.08.2025
Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Датчики температуры установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Специальные датчики установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону для автоматического мониторинга температуры воздуха, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания на тему работы кондиционеров в городском транспорте. По его словам, в начале июня на линиях начали работать мониторинговые группы для контроля ситуации. По всем выявленным нарушениям к перевозчикам применяются штрафные санкции. На период производственной практики к проверкам подключились студенты ДГТУ. "Сейчас поставил задачу перед департаментом транспорта реализовать пилотный проект по внедрению автоматической системы мониторинга температуры воздуха в общественном транспорте с помощью специальных датчиков. Информация о температурном режиме в салоне будет собираться и передаваться дистанционно", - сказал он, добавив, что если опыт окажется положительным, его масштабируют. Кроме того, для удобства граждан Скрябин поручил ускорить запуск информационных табло с расписанием движения транспорта, которыми оборудованы новые остановочные комплексы в городе.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Специальные датчики установят в общественном транспорте Ростова-на-Дону для автоматического мониторинга температуры воздуха, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам совещания на тему работы кондиционеров в городском транспорте.
По его словам, в начале июня на линиях начали работать мониторинговые группы для контроля ситуации. По всем выявленным нарушениям к перевозчикам применяются штрафные санкции. На период производственной практики к проверкам подключились студенты ДГТУ.
"Сейчас поставил задачу перед департаментом транспорта реализовать пилотный проект по внедрению автоматической системы мониторинга температуры воздуха в общественном транспорте с помощью специальных датчиков. Информация о температурном режиме в салоне будет собираться и передаваться дистанционно", - сказал он, добавив, что если опыт окажется положительным, его масштабируют.
Кроме того, для удобства граждан Скрябин поручил ускорить запуск информационных табло с расписанием движения транспорта, которыми оборудованы новые остановочные комплексы в городе.
