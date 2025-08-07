https://ria.ru/20250807/chacha-2033901870.html

Суд рассказал о состоянии людей, отравившихся чачей на Кубани

Суд рассказал о состоянии людей, отравившихся чачей на Кубани - РИА Новости, 07.08.2025

Суд рассказал о состоянии людей, отравившихся чачей на Кубани

Четыре человека находятся в больнице в тяжелом состоянии после отравления чачей, купленной на рынке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского... РИА Новости, 07.08.2025

СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Четыре человека находятся в больнице в тяжелом состоянии после отравления чачей, купленной на рынке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Ранее суд установил, что женщина и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом, количество проданного алкоголя неизвестно. Пресс-служба судов Кубани также сообщила о погибшем, который скончался после госпитализации с отравлением."В результате употребления реализованной обвиняемыми спиртосодержащей жидкости 5 человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где 1 человек скончался, а 4 находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

