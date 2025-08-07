В Сочи арестовали женщину, продававшую алкоголь, которым отравились люди
В Сочи арестовали женщину, продававшую чачу, которой отравились люди
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramОбвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде
Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца женщину, продававшую кустарную чачу, которой отправились люди, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 30-летней жительницы Сочи, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.). В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток – до 4 октября 2025 включительно", - говорится в сообщении.
Суд установил, что обвиняемая и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке, знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом, количество проданного алкоголя неизвестно.
В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.
Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.