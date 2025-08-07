https://ria.ru/20250807/chacha-2033893511.html

В Сочи арестовали женщину, продававшую алкоголь, которым отравились люди

СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца женщину, продававшую кустарную чачу, которой отправились люди, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 30-летней жительницы Сочи, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - ред.). В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток – до 4 октября 2025 включительно", - говорится в сообщении.Суд установил, что обвиняемая и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке, знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом, количество проданного алкоголя неизвестно.В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

