https://ria.ru/20250807/britanija-2033984107.html

Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства

Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства - РИА Новости, 07.08.2025

Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства

Власти Великобритании потребовали от Китая предоставить неотредактированный чертеж перепланировки нового здания китайского посольства, в котором некоторые... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:59:00+03:00

2025-08-07T16:59:00+03:00

2025-08-07T16:59:00+03:00

в мире

китай

лондон

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Великобритании потребовали от Китая предоставить неотредактированный чертеж перепланировки нового здания китайского посольства, в котором некоторые участки Китай вымарал черной краской, пишет газета Times со ссылкой на письмо департамента министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления. Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. "Он (профильный департамент – ред.) сказал Пекину, что тот должен предоставить не отредактированный вариант плана или же "точно и полно обозначить" планы, которые подверглись редактированию, и "объяснить причины и дать обоснование" (того, что участки плана были вымараны – ред.)", - пишет издание. Как пишет Times, вице-премьер страны Анджела Рейнер, которая занимается вопросом нового здания посольства, дала Пекину на это две недели. Решение будет принято 9 сентября или даже раньше, говорится в статье. Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории. В январе газета Financial Times сообщила, что Британия может разрешить КНР открыть посольство с рядом условий, но в феврале то же издание писало, что Китай не намерен их выполнять.

https://ria.ru/20250806/britaniya-2033596425.html

https://ria.ru/20250804/neftetankery-2033361656.html

китай

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, лондон, великобритания