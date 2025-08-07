Рейтинг@Mail.ru
Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства
16:59 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/britanija-2033984107.html
Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства
Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства - РИА Новости, 07.08.2025
Британия потребовала от Китая чертеж перепланировки здания посольства
Власти Великобритании потребовали от Китая предоставить неотредактированный чертеж перепланировки нового здания китайского посольства, в котором некоторые... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:59:00+03:00
2025-08-07T16:59:00+03:00
в мире
китай
лондон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Великобритании потребовали от Китая предоставить неотредактированный чертеж перепланировки нового здания китайского посольства, в котором некоторые участки Китай вымарал черной краской, пишет газета Times со ссылкой на письмо департамента министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления. Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. "Он (профильный департамент – ред.) сказал Пекину, что тот должен предоставить не отредактированный вариант плана или же "точно и полно обозначить" планы, которые подверглись редактированию, и "объяснить причины и дать обоснование" (того, что участки плана были вымараны – ред.)", - пишет издание. Как пишет Times, вице-премьер страны Анджела Рейнер, которая занимается вопросом нового здания посольства, дала Пекину на это две недели. Решение будет принято 9 сентября или даже раньше, говорится в статье. Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории. В январе газета Financial Times сообщила, что Британия может разрешить КНР открыть посольство с рядом условий, но в феврале то же издание писало, что Китай не намерен их выполнять.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Великобритании потребовали от Китая предоставить неотредактированный чертеж перепланировки нового здания китайского посольства, в котором некоторые участки Китай вымарал черной краской, пишет газета Times со ссылкой на письмо департамента министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления.
Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства.
"Он (профильный департамент – ред.) сказал Пекину, что тот должен предоставить не отредактированный вариант плана или же "точно и полно обозначить" планы, которые подверглись редактированию, и "объяснить причины и дать обоснование" (того, что участки плана были вымараны – ред.)", - пишет издание.
Как пишет Times, вице-премьер страны Анджела Рейнер, которая занимается вопросом нового здания посольства, дала Пекину на это две недели. Решение будет принято 9 сентября или даже раньше, говорится в статье.
Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории. В январе газета Financial Times сообщила, что Британия может разрешить КНР открыть посольство с рядом условий, но в феврале то же издание писало, что Китай не намерен их выполнять.
