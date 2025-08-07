Рейтинг@Mail.ru
"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 07.08.2025 (обновлено: 15:37 07.08.2025)
"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен увидел серьезные риски для президента США Дональда Трампа, которые несет Владимир Зеленский, при переговорах РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен увидел серьезные риски для президента США Дональда Трампа, которые несет Владимир Зеленский, при переговорах с главой России Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Weapons and Strategy."Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки", — говорится в публикации. Брайен добавил, что Вашингтон якобы хочет избавиться от главы киевского режима, поскольку тот является препятствием для заключения соглашения, поэтому нельзя исключать мелодраматического развития событий, связанных со статусом Зеленского. В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен увидел серьезные риски для президента США Дональда Трампа, которые несет Владимир Зеленский, при переговорах с главой России Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Weapons and Strategy.

"Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Вчера, 08:38
Брайен добавил, что Вашингтон якобы хочет избавиться от главы киевского режима, поскольку тот является препятствием для заключения соглашения, поэтому нельзя исключать мелодраматического развития событий, связанных со статусом Зеленского.

В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
