"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Брайен увидел серьезные риски для Трампа от Зеленского при переговорах с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен увидел серьезные риски для президента США Дональда Трампа, которые несет Владимир Зеленский, при переговорах с главой России Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Weapons and Strategy.
"Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки", — говорится в публикации.
Брайен добавил, что Вашингтон якобы хочет избавиться от главы киевского режима, поскольку тот является препятствием для заключения соглашения, поэтому нельзя исключать мелодраматического развития событий, связанных со статусом Зеленского.
В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
