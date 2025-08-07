https://ria.ru/20250807/beglov-2034010345.html

Беглов: петербургские строители ввели порядка 50 объектов в Мариуполе

07.08.2025

Беглов: петербургские строители ввели порядка 50 объектов в Мариуполе

Петербургские строители ввели в эксплуатацию около 50 объектов инфраструктуры и жилого фонда за три года в Мариуполе Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Петербургские строители ввели в эксплуатацию около 50 объектов инфраструктуры и жилого фонда за три года в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. Как отметил губернатор Александр Беглов, в их числе – четыре детских сада, три школы, детскую и взрослую поликлиники, онкологический диспансер и детское хирургическое отделение, восемь многоквартирных жилых домов. Строители завершили ввод диагностического корпуса и здания вспомогательных служб центра первичной медико-санитарной помощи №3, общежития на проспекте Ленина со столовой и гаражом. К началу каникул в Октябрьском районе открыли детские и спортивные площадки. В пресс-службе отметили, что ранее также был сдан филиал музея обороны и блокады Ленинграда, посвященный уроженцу Мариуполя, первому секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны Андрею Жданову. Строители из Петербурга также закончили восстанавливать в Мариуполе здание кинотеатра "Комсомолец". Завершить пуско-наладочные работы на этом объекте планируется осенью 2025 года. "Помощь нашему побратиму – дело чести для каждого ленинградца-петербуржца. Жители города, выстоявшего в годы блокады, приняли близко к сердцу судьбу Мариуполя, освобожденного от современных нацистов, идейных наследников гитлеровских фашистов. Наши строители помогают возвращать город к мирной жизни. Все объекты возводятся по самым передовым петербургским стандартам", – отметил Беглов, его слова приводит пресс-служба. До конца 2025 года в Мариуполе силами петербургских строителей планируется закончить еще шесть объектов. В их числе – Драматический театр.

