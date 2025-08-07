Рейтинг@Mail.ru
На Урале завели дело после избиения мужчины, желающего сменить УК
11:36 07.08.2025
На Урале завели дело после избиения мужчины, желающего сменить УК
На Урале завели дело после избиения мужчины, желающего сменить УК
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мужчины в Свердловской области, который, по заявлениям СМИ, хотел сменить управляющую компанию. "В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге группа неизвестных в масках избила мужчину из-за его желания сменить управляющую компанию. Пострадавший был госпитализирован с множественными телесными повреждениями. Отмечается, что до инцидента мужчина в своем доме предложил провести собрание собственников жилых помещений по смене управляющей компании, от которой жители дома давно хотят избавиться", – сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.Уточняется, что свердловское управление СК РФ расследует уголовное дело о покушении на убийство. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", – добавили в ведомстве.
россия
свердловская область
екатеринбург
урал
происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале завели дело после избиения мужчины, желающего сменить УК

На Урале завели дело после избиения желающего сменить УК в доме мужчины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мужчины в Свердловской области, который, по заявлениям СМИ, хотел сменить управляющую компанию.
"В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге группа неизвестных в масках избила мужчину из-за его желания сменить управляющую компанию. Пострадавший был госпитализирован с множественными телесными повреждениями. Отмечается, что до инцидента мужчина в своем доме предложил провести собрание собственников жилых помещений по смене управляющей компании, от которой жители дома давно хотят избавиться", – сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что свердловское управление СК РФ расследует уголовное дело о покушении на убийство.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", – добавили в ведомстве.
