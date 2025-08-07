https://ria.ru/20250807/bastrykin-2033881261.html

На Урале завели дело после избиения мужчины, желающего сменить УК

На Урале завели дело после избиения мужчины, желающего сменить УК

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мужчины в Свердловской... РИА Новости, 07.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство мужчины в Свердловской области, который, по заявлениям СМИ, хотел сменить управляющую компанию. "В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге группа неизвестных в масках избила мужчину из-за его желания сменить управляющую компанию. Пострадавший был госпитализирован с множественными телесными повреждениями. Отмечается, что до инцидента мужчина в своем доме предложил провести собрание собственников жилых помещений по смене управляющей компании, от которой жители дома давно хотят избавиться", – сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.Уточняется, что свердловское управление СК РФ расследует уголовное дело о покушении на убийство. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", – добавили в ведомстве.

