Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации
Жителей дома в Астрахани эвакуировали после смещения плиты в подвале
© Фото : Игорь Редькин/TelegramЭвакуация жителей дома на по улице Татищева в Астрахани в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении
Эвакуация жителей дома на по улице Татищева в Астрахани в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Жителей трех подъездов многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации после смещения плиты в подвале, сообщил глава города Игорь Редькин в Telegram-канале.
По его данным, при проведении ремонтных работ на тепловых сетях в многоквартирном доме по улице Татищева, 10 была выявлена угроза аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении.
"На место оперативно выехали специалисты аварийно-спасательного центра. Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий", - написал Редькин.
Глава города уточнил, что в настоящее время дом обследуют эксперты. Всего в доме четыре подъезда, 34 жилых помещения. Спасатели ограничили доступ во второй подъезд. Проводится обследование конструкций здания. На базе школы развернут пункт временного размещения жителей.
В конце июля в Астрахани на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал. Дом было решено снести.
