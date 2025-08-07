https://ria.ru/20250807/astrakhan-2033962486.html

Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации

Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации - РИА Новости, 07.08.2025

Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации

Жителей трех подъездов многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации после смещения плиты в подвале, сообщил глава города Игорь РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:45:00+03:00

2025-08-07T15:45:00+03:00

2025-08-07T15:45:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033961787_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_7f7c836503d24b134d16ce094a6edc4e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Жителей трех подъездов многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации после смещения плиты в подвале, сообщил глава города Игорь Редькин в Telegram-канале. По его данным, при проведении ремонтных работ на тепловых сетях в многоквартирном доме по улице Татищева, 10 была выявлена угроза аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении. "На место оперативно выехали специалисты аварийно-спасательного центра. Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий", - написал Редькин. Глава города уточнил, что в настоящее время дом обследуют эксперты. Всего в доме четыре подъезда, 34 жилых помещения. Спасатели ограничили доступ во второй подъезд. Проводится обследование конструкций здания. На базе школы развернут пункт временного размещения жителей. В конце июля в Астрахани на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал. Дом было решено снести.

https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, россия