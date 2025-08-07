Рейтинг@Mail.ru
Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/astrakhan-2033962486.html
Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации
Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации - РИА Новости, 07.08.2025
Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации
Жителей трех подъездов многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации после смещения плиты в подвале, сообщил глава города Игорь РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:45:00+03:00
2025-08-07T15:45:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033961787_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_7f7c836503d24b134d16ce094a6edc4e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Жителей трех подъездов многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации после смещения плиты в подвале, сообщил глава города Игорь Редькин в Telegram-канале. По его данным, при проведении ремонтных работ на тепловых сетях в многоквартирном доме по улице Татищева, 10 была выявлена угроза аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении. "На место оперативно выехали специалисты аварийно-спасательного центра. Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий", - написал Редькин. Глава города уточнил, что в настоящее время дом обследуют эксперты. Всего в доме четыре подъезда, 34 жилых помещения. Спасатели ограничили доступ во второй подъезд. Проводится обследование конструкций здания. На базе школы развернут пункт временного размещения жителей. В конце июля в Астрахани на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал. Дом было решено снести.
https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033961787_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b699ed3d67528e7edb0759ee78913051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия
Происшествия, Астрахань, Россия
Жителей дома в Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации

Жителей дома в Астрахани эвакуировали после смещения плиты в подвале

© Фото : Игорь Редькин/TelegramЭвакуация жителей дома на по улице Татищева в Астрахани в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении
Эвакуация жителей дома на по улице Татищева в Астрахани в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Игорь Редькин/Telegram
Эвакуация жителей дома на по улице Татищева в Астрахани в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Жителей трех подъездов многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации после смещения плиты в подвале, сообщил глава города Игорь Редькин в Telegram-канале.
По его данным, при проведении ремонтных работ на тепловых сетях в многоквартирном доме по улице Татищева, 10 была выявлена угроза аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении.
«
"На место оперативно выехали специалисты аварийно-спасательного центра. Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий", - написал Редькин.
Глава города уточнил, что в настоящее время дом обследуют эксперты. Всего в доме четыре подъезда, 34 жилых помещения. Спасатели ограничили доступ во второй подъезд. Проводится обследование конструкций здания. На базе школы развернут пункт временного размещения жителей.
В конце июля в Астрахани на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал. Дом было решено снести.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части подъезда пятиэтажного дома на улице Ляхова в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Пострадавшим при ЧП в Астрахани выплатят компенсации
28 июля, 19:03
 
ПроисшествияАстраханьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала