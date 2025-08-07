https://ria.ru/20250807/artilleristy-2033955003.html

Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в ДНР

Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.08.2025

Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в ДНР

Расчет артиллерийского орудия "Мста-Б" 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразил позицию вражеского миномета с ликвидацией... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:23:00+03:00

2025-08-07T15:23:00+03:00

2025-08-07T15:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия "Мста-Б" 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразил позицию вражеского миномета с ликвидацией расчета и последующей детонацией боекомплекта в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) на северском участке фронта, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля дрон-разведчик фиксирует вспышку вражеского выстрела в лесном массиве недалеко от Серебрянки. Во время доразведки была обнаружена замаскированная позиция 120-мм миномета", по которой артиллеристы "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки, тремя точными попаданиями минометная позиция противника была уничтожена вместе с личным составом и последующей детонацией боекомплекта.

https://ria.ru/20250807/vsu-2033891923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днр