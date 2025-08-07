Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 07.08.2025
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в ДНР
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия "Мста-Б" 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразил позицию вражеского миномета с ликвидацией расчета и последующей детонацией боекомплекта в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) на северском участке фронта, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля дрон-разведчик фиксирует вспышку вражеского выстрела в лесном массиве недалеко от Серебрянки. Во время доразведки была обнаружена замаскированная позиция 120-мм миномета", по которой артиллеристы "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки, тремя точными попаданиями минометная позиция противника была уничтожена вместе с личным составом и последующей детонацией боекомплекта.
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия "Мста-Б" 2-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразил позицию вражеского миномета с ликвидацией расчета и последующей детонацией боекомплекта в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) на северском участке фронта, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля дрон-разведчик фиксирует вспышку вражеского выстрела в лесном массиве недалеко от Серебрянки. Во время доразведки была обнаружена замаскированная позиция 120-мм миномета", по которой артиллеристы "Южной" группировки войск нанесли огневое поражение.
Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки, тремя точными попаданиями минометная позиция противника была уничтожена вместе с личным составом и последующей детонацией боекомплекта.
Специальная военная операция на Украине
 
 
