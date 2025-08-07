Рейтинг@Mail.ru
В Армении опасаются потери территорий после переговоров Пашиняна и Алиева
17:13 07.08.2025
В Армении опасаются потери территорий после переговоров Пашиняна и Алиева
2025-08-07T17:13:00+03:00
2025-08-07T17:13:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Армении не ждут от переговоров в Вашингтоне премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева ничего хорошего, опасаясь потери территорий, заявил РИА Новости член совета АНО "Евразия", армянский общественный деятель Микаэл Бадалян. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". По данным СМИ, по итогам встречи планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. "В Армении крайне много опасений по поводу предстоящей встречи, так как мы ничего хорошего не ждем ни от Пашиняна, ни от Запада. И бытуют версии о том, что завтрашняя встреча может стать новой Прагой. Напомню, в Праге при посредничестве (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана и, по сути, отказался от армянских земель и от 120 тысяч армян, которые там проживали. Соответственно, подобный сценарий вероятен по отношению к армянскому Сюнику (область между Азербайджаном и Нахичеванью - ред.), за который сейчас идет серьезная геополитическая битва", - заявил Бадалян. По его словам, Армении остается только надеяться на то, что подготовка переговоров Пашиняна и Алиева не случайно совпала с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву и сообщениями о саммите президентов России и США - Москва могла донести до Вашингтона свою позицию и повлиять на исход пятничной встречи Трампа, Алиева и Пашиняна. Бадалян считает, что в США Пашинян и Алиев могут ограничиться подписанием декларативного документа. "Завтрашняя встреча ограничится подписанием неких или анонсированием подписания неких намерений о подписании мирного договора. Интересам Армении это не нужно, но она нужна Пашиняну в рамках предвыборной кампании, потому что он будет "продавать"(избирателям – ред.) этот документ как мирный договор", - считает он. Отвечая на вопрос, почему Пашинян идет на соглашения, которые не соответствуют интересам Армении, Бадалян заявил, что премьер исходит из своих личных интересов. "Для него сохранение власти – это единственный гарант его безопасности. И сейчас он готов пойти совершенно на все ради этого. Он не пойдет в сторону России, он выбрал путь в сторону Турции, и это был его изначальный путь... Пространства для маневра у него больше нет, и ему необходимо как можно быстрее переходить к неким практическим шагам. Вот эту бумажка о намерении подписать мирный договор, им прорабатывается уже очень длительное время. Азербайджан на нее не соглашался. А сейчас, вероятно, попробуют сделать это под эгидой Трампа", - предполагает Бадалян. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянскую Сюникскую область. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
