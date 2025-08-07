Эксперт оценил шансы США зайти в "Зангезурский коридор"
Аналитик Перинчек: США важно зайти в "Зангезурский коридор" с помощью Армении
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Вашингтону крайне важно зайти "Зангезурский коридор" через территорию Армении, а власти республики могут послужить для этого хорошим инструментом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Мехмет Перинчек.
Ранее правительство Армении подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию, согласно которой в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора.
В Иране объяснили, зачем США нужен Зангезурский коридор
28 июля, 00:17
"США не так давно утратили инициативу на Южном Кавказе, после Карабахской войны они оказались вне игры. Роспуск Минской группы ОБСЕ лишил США важнейшего инструмента вмешательства в регион. В Грузии дела тоже идут не так, как хотелось бы Вашингтону. Армения присоединяется к Южнокавказской платформе "3+3". Азербайджан также достиг точки, когда может подписать мирное соглашение вне рамок западных инициатив. В результате региональная инициатива была активирована, лишив Запад возможности вмешательства. Теперь США хотят вернуть себе эту утерянную инициативу. Для этого США крайне важно войти в "Зангезурский коридор" и стать его инициатором, а Ереван - хороший инструмент для этого", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией – позитивный шаг, но, похоже, за ним скрываются и другие планы. "Согласно недавним сообщениям и заявлениям прессы, к "Зангезурскому коридору" присоединяется новый партнер. Вернее, происходит смена партнеров. Проект будет осуществляться Азербайджаном, Арменией, Турцией и США. Его назвали "мостом Трампа". По данным американских СМИ, коридор будет сдан в аренду США, а его безопасность будет обеспечивать американская частная военная компания. Благодаря этому проекту они получат рычаги для окружения России и навязывания ей своих условий в отношении Украины. Они окружат Иран и, конечно же, окружат и Турцию", - сказал собеседник агентства.
Эксперт обратил внимание на то, что предполагаемое присутствие американских войск, пусть даже в формате ЧВК, не является значительной боевой силой, но представляет собой существенное преимущество для Вашингтона. "Этот коридор... играет важную роль в планах США по контролю над энергетическими ресурсами и маршрутами. Положение Южного Кавказа хорошо известно. Он имеет важное стратегическое значение как для Западной, так и для Центральной Азии. Он также может сыграть важную роль в транспортировке центральноазиатских энергоносителей на Запад в обход России", - сказал Перинчек.
Песков ответил на вопрос о Зангезурском коридоре
24 июля, 11:34
Эксперт выразил уверенность в том, что цели США этим не ограничиваются. "Более того, участвуя в этом проекте, превращая его в атлантический проект и вовлекая в него Турцию и Азербайджан и Армению, США фактически саботируют отношения Анкары и Баку с Москвой и Тегераном. Это изолирует Турцию и Азербайджан и Армению, делая их легкой добычей для США... Если "Зангезурский коридор" станет "мостом Трампа", он станет атлантическим проектом, планом, который окружает даже Турцию. Более того, реализация этого проекта повлечёт за собой и другие капитуляции", - заявил собеседник агентства.
По его словам, "Зангезурский коридор" – это проект, который не может быть реализован сам по себе. "Он зависит от успеха других американских планов в Черном море, Сирии и Восточном Средиземноморье. Поэтому это комплексная программа. Ввязавшись в нее, вы будете вынуждены подчиниться американским планам в Восточном Средиземноморье, Сирии и Черном море. Мы уже видим один из наиболее показательных примеров. Между Азербайджаном и Россией существует напряженность. Можно сказать, что эта напряженность фундаментально связана с этим планом. Ведь когда "Зангезурский коридор" превращается в атлантический проект, Россия должна быть отодвинута на второй план", - сказал он.
Перинчек подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно выступить с региональной инициативой, мобилизовать региональные инициативы и возродить Южнокавказскую платформу "3+3". "Это важно как для национальных интересов Турции, Азербайджана и Армении, так и для мира, процветания и развития региона", - подытожил аналитик.