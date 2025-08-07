https://ria.ru/20250807/analitik-2033972649.html

Эксперт оценил шансы США зайти в "Зангезурский коридор"

Эксперт оценил шансы США зайти в "Зангезурский коридор" - РИА Новости, 07.08.2025

Эксперт оценил шансы США зайти в "Зангезурский коридор"

Вашингтону крайне важно зайти "Зангезурский коридор" через территорию Армении, а власти республики могут послужить для этого хорошим инструментом, заявил РИА... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:27:00+03:00

2025-08-07T16:27:00+03:00

2025-08-07T16:27:00+03:00

в мире

сша

армения

азербайджан

дональд трамп

никол пашинян

ильхам алиев

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Вашингтону крайне важно зайти "Зангезурский коридор" через территорию Армении, а власти республики могут послужить для этого хорошим инструментом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Мехмет Перинчек. Ранее правительство Армении подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию, согласно которой в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора. "США не так давно утратили инициативу на Южном Кавказе, после Карабахской войны они оказались вне игры. Роспуск Минской группы ОБСЕ лишил США важнейшего инструмента вмешательства в регион. В Грузии дела тоже идут не так, как хотелось бы Вашингтону. Армения присоединяется к Южнокавказской платформе "3+3". Азербайджан также достиг точки, когда может подписать мирное соглашение вне рамок западных инициатив. В результате региональная инициатива была активирована, лишив Запад возможности вмешательства. Теперь США хотят вернуть себе эту утерянную инициативу. Для этого США крайне важно войти в "Зангезурский коридор" и стать его инициатором, а Ереван - хороший инструмент для этого", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией – позитивный шаг, но, похоже, за ним скрываются и другие планы. "Согласно недавним сообщениям и заявлениям прессы, к "Зангезурскому коридору" присоединяется новый партнер. Вернее, происходит смена партнеров. Проект будет осуществляться Азербайджаном, Арменией, Турцией и США. Его назвали "мостом Трампа". По данным американских СМИ, коридор будет сдан в аренду США, а его безопасность будет обеспечивать американская частная военная компания. Благодаря этому проекту они получат рычаги для окружения России и навязывания ей своих условий в отношении Украины. Они окружат Иран и, конечно же, окружат и Турцию", - сказал собеседник агентства. Эксперт обратил внимание на то, что предполагаемое присутствие американских войск, пусть даже в формате ЧВК, не является значительной боевой силой, но представляет собой существенное преимущество для Вашингтона. "Этот коридор... играет важную роль в планах США по контролю над энергетическими ресурсами и маршрутами. Положение Южного Кавказа хорошо известно. Он имеет важное стратегическое значение как для Западной, так и для Центральной Азии. Он также может сыграть важную роль в транспортировке центральноазиатских энергоносителей на Запад в обход России", - сказал Перинчек. Эксперт выразил уверенность в том, что цели США этим не ограничиваются. "Более того, участвуя в этом проекте, превращая его в атлантический проект и вовлекая в него Турцию и Азербайджан и Армению, США фактически саботируют отношения Анкары и Баку с Москвой и Тегераном. Это изолирует Турцию и Азербайджан и Армению, делая их легкой добычей для США... Если "Зангезурский коридор" станет "мостом Трампа", он станет атлантическим проектом, планом, который окружает даже Турцию. Более того, реализация этого проекта повлечёт за собой и другие капитуляции", - заявил собеседник агентства. По его словам, "Зангезурский коридор" – это проект, который не может быть реализован сам по себе. "Он зависит от успеха других американских планов в Черном море, Сирии и Восточном Средиземноморье. Поэтому это комплексная программа. Ввязавшись в нее, вы будете вынуждены подчиниться американским планам в Восточном Средиземноморье, Сирии и Черном море. Мы уже видим один из наиболее показательных примеров. Между Азербайджаном и Россией существует напряженность. Можно сказать, что эта напряженность фундаментально связана с этим планом. Ведь когда "Зангезурский коридор" превращается в атлантический проект, Россия должна быть отодвинута на второй план", - сказал он. Перинчек подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно выступить с региональной инициативой, мобилизовать региональные инициативы и возродить Южнокавказскую платформу "3+3". "Это важно как для национальных интересов Турции, Азербайджана и Армении, так и для мира, процветания и развития региона", - подытожил аналитик.

https://ria.ru/20250728/ssha-2031814138.html

https://ria.ru/20250724/peskov--2031088205.html

https://ria.ru/20250723/erevan-2030879502.html

сша

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, армения, азербайджан, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев, обсе