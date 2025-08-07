https://ria.ru/20250807/aeroflot-2033853540.html
"Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты из Москвы в Тегеран, сообщил перевозчик. "В ночь с 6 на 7 августа возобновили выполнение рейсов между Москвой и Тегераном. Рейс SU514/515 вылетел в столицу Ирана вчера вечером и сегодня утром вернулся в Москву", - говорится в сообщении. Ранее авиакомпания сообщала, что с 6 августа рейсы будут осуществляться один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам. Полеты выполняются на лайнерах Airbus A321. Полеты в Тегеран не выполнялись с середины июня в связи с вооруженным конфликтом Израиля и Ирана, которые в течение 12 дней обменивались ударами. Ограничения воздушного пространства Ирана действовали до 1 августа.
тегеран (город), иран, москва, аэрофлот, airbus a321, в мире
