СМИ: администрация Трампа закроет две миссии НАСА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 07.08.2025 (обновлено: 07:59 07.08.2025)
СМИ: администрация Трампа закроет две миссии НАСА
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа закроет две миссии американского космического агентства НАСА, отвечающие за мониторинг выбросов парниковых газов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на НАСА."В заявлении, отправленном по электронной почте, НАСА сообщило, что миссии "вышли за рамки своей основной задачи" и прекращаются "в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами", - говорится в сообщении.По данным агентства, в бюджетном запросе президента Дональда Трампа на 2026 финансовый год не предусмотрено финансирование орбитальных углеродных обсерваторий, которые могут точно отслеживать выбросы и поглощение углекислого газа, а также состояние сельскохозяйственных культур.В конце июля почти 300 нынешних и бывших сотрудников НАСА выступили с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив ее в рискованных сокращениях, нарушениях федерального законодательства и подрыве миссий агентства.В начале июля газета Politico сообщила, что более двух тысяч высокопоставленных сотрудников космического агентства США НАСА могут попасть под сокращение из-за курса Белого дома на уменьшение госрасходов. По информации Politico, вопрос о сокращении штата был поднят после того, как Белый дом подготовил проект бюджета на 2026 год, предполагающий уменьшение финансирования НАСА на 25%.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа закроет две миссии американского космического агентства НАСА, отвечающие за мониторинг выбросов парниковых газов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на НАСА.
"В заявлении, отправленном по электронной почте, НАСА сообщило, что миссии "вышли за рамки своей основной задачи" и прекращаются "в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в бюджетном запросе президента Дональда Трампа на 2026 финансовый год не предусмотрено финансирование орбитальных углеродных обсерваторий, которые могут точно отслеживать выбросы и поглощение углекислого газа, а также состояние сельскохозяйственных культур.
В конце июля почти 300 нынешних и бывших сотрудников НАСА выступили с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив ее в рискованных сокращениях, нарушениях федерального законодательства и подрыве миссий агентства.
В начале июля газета Politico сообщила, что более двух тысяч высокопоставленных сотрудников космического агентства США НАСА могут попасть под сокращение из-за курса Белого дома на уменьшение госрасходов. По информации Politico, вопрос о сокращении штата был поднят после того, как Белый дом подготовил проект бюджета на 2026 год, предполагающий уменьшение финансирования НАСА на 25%.
