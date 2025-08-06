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Мирошник назвал курскую авантюру приговором для Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033711462.html
Мирошник назвал курскую авантюру приговором для Зеленского
Мирошник назвал курскую авантюру приговором для Зеленского - РИА Новости, 06.08.2025
Мирошник назвал курскую авантюру приговором для Зеленского
Курская авантюра должна стать приговором для режима Владимира Зеленского, так как весь мир увидел, на что способны его боевики, заявил РИА Новости посол МИД РФ... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:12:00+03:00
2025-08-06T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
русское поречное
валерий герасимов
владимир путин
родион мирошник
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Курская авантюра должна стать приговором для режима Владимира Зеленского, так как весь мир увидел, на что способны его боевики, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее он сообщил РИА Новости, что уже известно о гибели от действий ВСУ как минимум 350 мирных жителей, еще более тысячи были ранены. "Вся цель (расследования преступлений ВСУ - ред.) заключается в том, чтобы именно курская авантюра для Зеленского, для его режима стала приговором", - заявил Мирошник РИА Новости. По его словам, результаты расследования будут доступны и понятны всему мировому сообществу. "Будет видно истинное лицо режима, который позволил себе убивать, насиловать, грабить людей в Русском Поречном, в Черкасском Поречном, в Малой Локне и других населенных пунктах, которые были временно захвачены украинскими боевиками", - заявил Мирошник. Российские ведомства сделают все от них зависящее, чтобы подлинные, подтвержденные и верифицированные данные о преступлениях ВСУ были доступны всем, кто готов открыто смотреть на них и готов дать режиму правовую и политическую оценку, добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники.
https://ria.ru/20250804/uscherb-2033285987.html
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
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россия
курская область
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в мире, россия, курская область, русское поречное, валерий герасимов, владимир путин, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Русское Поречное, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мирошник назвал курскую авантюру приговором для Зеленского

Мирошник: курская авантюра должна стать приговором для режима Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Курская авантюра должна стать приговором для режима Владимира Зеленского, так как весь мир увидел, на что способны его боевики, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее он сообщил РИА Новости, что уже известно о гибели от действий ВСУ как минимум 350 мирных жителей, еще более тысячи были ранены.
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"Вся цель (расследования преступлений ВСУ - ред.) заключается в том, чтобы именно курская авантюра для Зеленского, для его режима стала приговором", - заявил Мирошник РИА Новости.
По его словам, результаты расследования будут доступны и понятны всему мировому сообществу.
"Будет видно истинное лицо режима, который позволил себе убивать, насиловать, грабить людей в Русском Поречном, в Черкасском Поречном, в Малой Локне и других населенных пунктах, которые были временно захвачены украинскими боевиками", - заявил Мирошник.
Российские ведомства сделают все от них зависящее, чтобы подлинные, подтвержденные и верифицированные данные о преступлениях ВСУ были доступны всем, кто готов открыто смотреть на них и готов дать режиму правовую и политическую оценку, добавил он.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьРусское ПоречноеВалерий ГерасимовВладимир ПутинРодион МирошникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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