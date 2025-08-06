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На Украине сообщили о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву
На Украине сообщили о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 06.08.2025
На Украине сообщили о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву
Владимир Зеленский осознает обреченность своего положения перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:18:00+03:00
2025-08-06T05:18:00+03:00
2025-08-06T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает обреченность своего положения перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Уиткофф должен приехать к Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем все кончится", — сказал политолог.По его мнению, глава киевского режима пытается замалчивать реальное положение дел на фронте и скрывает собственный страх перед итогами поездки американского дипломата в Россию."Он всего лишь играет роль, словно это театр одного актера", — сыронизировал Соскин.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник может посетить Россию 6 или 7 августа. В Кремле подчеркнули, что Москва считает контакты с Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными.Это будет уже пятый визит дипломата в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.
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в мире, москва, россия, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Москва, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в Москву
Соскин: Зеленский переживает из-за визита Уиткоффа в Москву