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В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/zaporozhe-2033611221.html
В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ
Пункт временной дислокации ВСУ и хранилища с артиллерийскими орудиями и боекомплектом поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:35:00+03:00
2025-08-06T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
россия
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и хранилища с артиллерийскими орудиями и боекомплектом поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Два удара по Запорожью... Поражение по ПВД и хранилищам с артиллерийскими орудиями и боекомплектом", - сказал Лебедев. По его словам, в подконтрольном Киеву Херсоне удары нанесены по пунктам управления ВСУ и инженерным группам. В Харьковской области под удар попало подразделение украинских военных с тяжелой техникой. "Удары по Сумам. Частично нарушено электроснабжение. Поражение по подстанции и логистике", - добавил Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250806/vsu-2033610351.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожье, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ

Лебедев: в Запорожье поразили пункт дислокации ВСУ и хранилища с орудиями

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и хранилища с артиллерийскими орудиями и боекомплектом поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Два удара по Запорожью... Поражение по ПВД и хранилищам с артиллерийскими орудиями и боекомплектом", - сказал Лебедев.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Одесской области уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Вчера, 08:25
По его словам, в подконтрольном Киеву Херсоне удары нанесены по пунктам управления ВСУ и инженерным группам. В Харьковской области под удар попало подразделение украинских военных с тяжелой техникой.
"Удары по Сумам. Частично нарушено электроснабжение. Поражение по подстанции и логистике", - добавил Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеРоссияКиевСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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