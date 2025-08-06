https://ria.ru/20250806/zaporozhe-2033611221.html

В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ

В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

В Запорожье поразили пункт временной дислокации ВСУ

Пункт временной дислокации ВСУ и хранилища с артиллерийскими орудиями и боекомплектом поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:35:00+03:00

2025-08-06T08:35:00+03:00

2025-08-06T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

россия

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и хранилища с артиллерийскими орудиями и боекомплектом поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Два удара по Запорожью... Поражение по ПВД и хранилищам с артиллерийскими орудиями и боекомплектом", - сказал Лебедев. По его словам, в подконтрольном Киеву Херсоне удары нанесены по пунктам управления ВСУ и инженерным группам. В Харьковской области под удар попало подразделение украинских военных с тяжелой техникой. "Удары по Сумам. Частично нарушено электроснабжение. Поражение по подстанции и логистике", - добавил Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250806/vsu-2033610351.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожье, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины