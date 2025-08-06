Рейтинг@Mail.ru
Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/zahoronenie-2033793879.html
Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года
Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года - РИА Новости, 06.08.2025
Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года
Захоронение князя Александра Трубецкого в усыпальнице Голицыных Донского монастыря стало первым в ней с 1911 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:46:00+03:00
2025-08-06T18:46:00+03:00
россия
русская православная церковь
александр трубецкой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033792750_0:17:2965:1685_1920x0_80_0_0_8d72c84ffbf181e1cadeec18690b9a62.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Захоронение князя Александра Трубецкого в усыпальнице Голицыных Донского монастыря стало первым в ней с 1911 года, выяснило РИА Новости. Князя Александра Трубецкого похоронили в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных. Его отпевание состоялось в большом соборе Донской иконы Божией Матери. Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет. "В 1918 году монастырь был закрыт. Последнее официальное захоронение в усыпальнице Голицыных было сделано в 1911 году", – сказали в пресс-службе Донского монастыря РИА Новости. Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.
https://ria.ru/20250730/trubetskoy-2032481347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033792750_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_826be23b1c2298c3997c2a89f4e41b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русская православная церковь, александр трубецкой
Россия, Русская православная церковь, Александр Трубецкой
Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года

Захоронение князя Трубецкого в усыпальнице Голицыных стало первым с 1911 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПохороны князя Александра Трубецкого
Похороны князя Александра Трубецкого - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Похороны князя Александра Трубецкого
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Захоронение князя Александра Трубецкого в усыпальнице Голицыных Донского монастыря стало первым в ней с 1911 года, выяснило РИА Новости.
Князя Александра Трубецкого похоронили в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных. Его отпевание состоялось в большом соборе Донской иконы Божией Матери. Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет.
"В 1918 году монастырь был закрыт. Последнее официальное захоронение в усыпальнице Голицыных было сделано в 1911 году", – сказали в пресс-службе Донского монастыря РИА Новости.
Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой
Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.
Князь Александр Трубецкой - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Князь Трубецкой был преданным России человеком, считает советник патриарха
30 июля, 23:42
 
РоссияРусская православная церковьАлександр Трубецкой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала