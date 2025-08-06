https://ria.ru/20250806/zahoronenie-2033793879.html

Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года

Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года - РИА Новости, 06.08.2025

Захоронение князя Трубецкого в Донском монастыре стало первым с 1911 года

Захоронение князя Александра Трубецкого в усыпальнице Голицыных Донского монастыря стало первым в ней с 1911 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:46:00+03:00

2025-08-06T18:46:00+03:00

2025-08-06T18:46:00+03:00

россия

русская православная церковь

александр трубецкой

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Захоронение князя Александра Трубецкого в усыпальнице Голицыных Донского монастыря стало первым в ней с 1911 года, выяснило РИА Новости. Князя Александра Трубецкого похоронили в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных. Его отпевание состоялось в большом соборе Донской иконы Божией Матери. Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет. "В 1918 году монастырь был закрыт. Последнее официальное захоронение в усыпальнице Голицыных было сделано в 1911 году", – сказали в пресс-службе Донского монастыря РИА Новости. Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой - почетный профессор Московского государственного университета.

https://ria.ru/20250730/trubetskoy-2032481347.html

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россия, русская православная церковь, александр трубецкой