https://ria.ru/20250806/yurist-2033594484.html

Юрист предупредила о штрафе за водительские права с девичьей фамилией

Юрист предупредила о штрафе за водительские права с девичьей фамилией - РИА Новости, 06.08.2025

Юрист предупредила о штрафе за водительские права с девичьей фамилией

Женщине нужно заменить водительское удостоверение при смене фамилии после замужества, так как при изменении персональных данных оно подлежит аннулированию, а за РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:25:00+03:00

2025-08-06T03:25:00+03:00

2025-08-06T03:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Женщине нужно заменить водительское удостоверение при смене фамилии после замужества, так как при изменении персональных данных оно подлежит аннулированию, а за езду с водительским удостоверением, в котором указана старая фамилия, грозит штраф, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова. Она отметила, что конкретных сроков на замену водительского удостоверения законом не установлено, однако в пункте 35 Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, указано, что водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию в случае изменения персональных данных водителя. "Соответственно, получив новый паспорт, необходимо предпринять меры для скорейшей замены водительского удостоверения, так как управление автомобилем будет расценено как управление лицом, не имеющим на это право", - уточнила Воронцова. Также она добавила, что за управление машиной без нового водительского женщина рискует получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. Воронцова добавила, что фамилия владельца автомобиля относится к регистрационным данным автомобиля, поэтому свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) - тоже подлежит обязательной замене. "В связи с этим при смене фамилии также необходимо вносить изменения в СТС, в противном случае могут возникнуть проблемы при продаже автомобиля, и предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ – штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей", - заключила она.

https://ria.ru/20250724/prava-2031021421.html

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