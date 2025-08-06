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В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 06.08.2025
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, передает украинский ТСН. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:57:00+03:00
2025-08-06T05:57:00+03:00
2025-08-06T08:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, передает украинский ТСН."Взрывы — Запорожье", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать регион.Под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — Запорожье, с марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250806/vzryvy-2033588438.html
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запорожье, вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Запорожская область
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы