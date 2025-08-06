Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 06.08.2025 (обновлено: 08:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vzryvy-2033601527.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 06.08.2025
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, передает украинский ТСН. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:57:00+03:00
2025-08-06T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
дмитрий песков
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, передает украинский ТСН.&quot;Взрывы — Запорожье&quot;, — говорится в заявлении в Telegram-канале.Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать регион.Под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — Запорожье, с марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250806/vzryvy-2033588438.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Запорожская область
В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, передает украинский ТСН.
«

"Взрывы — Запорожье", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Одесской области прогремели взрывы
Вчера, 00:53
Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать регион.
Под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — Запорожье, с марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала