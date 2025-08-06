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В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино

В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино - РИА Новости, 06.08.2025

В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино

Конфликт со взрывом гранаты в поселке Куркино Тульской области, по предварительной информации, произошел из-за денежного долга, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:59:00+03:00

2025-08-06T17:59:00+03:00

2025-08-06T17:59:00+03:00

происшествия

тульская область

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Конфликт со взрывом гранаты в поселке Куркино Тульской области, по предварительной информации, произошел из-за денежного долга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее СУСК России по Тульской области сообщало, что вечером 5 августа четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства возле частного дома в Куркинском районе Тульской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным региональной прокуратуры, взрыв произошел из-за конфликта между мужчинами. По информации источника РИА Новости, подрывник гранаты ранее был судим. "Предварительно, конфликт возник из-за денежного долга. Выяснение отношений закончилось выдернутой чекой и взрывом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что взорвавший гранату мужчина отправился на "разборку" вместе со своим другом.

https://ria.ru/20250510/granata-2016187956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, россия