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В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино - РИА Новости, 06.08.2025
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17:59 06.08.2025
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В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино
В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино - РИА Новости, 06.08.2025
В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино
Конфликт со взрывом гранаты в поселке Куркино Тульской области, по предварительной информации, произошел из-за денежного долга, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:59:00+03:00
2025-08-06T17:59:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Конфликт со взрывом гранаты в поселке Куркино Тульской области, по предварительной информации, произошел из-за денежного долга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее СУСК России по Тульской области сообщало, что вечером 5 августа четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства возле частного дома в Куркинском районе Тульской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным региональной прокуратуры, взрыв произошел из-за конфликта между мужчинами. По информации источника РИА Новости, подрывник гранаты ранее был судим. "Предварительно, конфликт возник из-за денежного долга. Выяснение отношений закончилось выдернутой чекой и взрывом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что взорвавший гранату мужчина отправился на "разборку" вместе со своим другом.
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происшествия, тульская область, россия
Происшествия, Тульская область, Россия
В Тульской области назвали возможную причину взрыва в поселке Куркино

Конфликт со взрывом гранаты в тульском Куркино произошел из-за денежного долга

© Прокуратура Тульской областиНа месте детонации взрывного устройства в поселке Куркино Тульской области
На месте детонации взрывного устройства в поселке Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Прокуратура Тульской области
На месте детонации взрывного устройства в поселке Куркино Тульской области
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Конфликт со взрывом гранаты в поселке Куркино Тульской области, по предварительной информации, произошел из-за денежного долга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее СУСК России по Тульской области сообщало, что вечером 5 августа четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства возле частного дома в Куркинском районе Тульской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным региональной прокуратуры, взрыв произошел из-за конфликта между мужчинами. По информации источника РИА Новости, подрывник гранаты ранее был судим.
"Предварительно, конфликт возник из-за денежного долга. Выяснение отношений закончилось выдернутой чекой и взрывом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что взорвавший гранату мужчина отправился на "разборку" вместе со своим другом.
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