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При взрыве в Тульской области погибли четыре человека
При взрыве в Тульской области погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2025
При взрыве в Тульской области погибли четыре человека
В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме, четверо погибли, сообщил региональный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:35:00+03:00
2025-08-06T11:35:00+03:00
2025-08-06T11:35:00+03:00
происшествия
тульская область
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме, четверо погибли, сообщил региональный СК в Telegram-канале."Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — говорится в публикации.Следователи завели уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются. Для выяснения причин взрыва проведут соответствующие экспертизы.Работу следственной группы координирует исполняющий обязанности руководителя управления СК по Тульской области Никита Севостьянов.
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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
При взрыве в Тульской области погибли четыре человека
При детонации около частного дома в Тульской области погибли четверо мужчин