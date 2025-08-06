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При взрыве в Тульской области погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2025
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11:35 06.08.2025
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При взрыве в Тульской области погибли четыре человека
При взрыве в Тульской области погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2025
При взрыве в Тульской области погибли четыре человека
В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме, четверо погибли, сообщил региональный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:35:00+03:00
2025-08-06T11:35:00+03:00
происшествия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме, четверо погибли, сообщил региональный СК в Telegram-канале."Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — говорится в публикации.Следователи завели уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются. Для выяснения причин взрыва проведут соответствующие экспертизы.Работу следственной группы координирует исполняющий обязанности руководителя управления СК по Тульской области Никита Севостьянов.
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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
При взрыве в Тульской области погибли четыре человека

При детонации около частного дома в Тульской области погибли четверо мужчин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме, четверо погибли, сообщил региональный СК в Telegram-канале.
«
"Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — говорится в публикации.
Следователи завели уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются. Для выяснения причин взрыва проведут соответствующие экспертизы.
Работу следственной группы координирует исполняющий обязанности руководителя управления СК по Тульской области Никита Севостьянов.
 
ПроисшествияТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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