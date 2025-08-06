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При взрыве в Тульской области погибли четыре человека

При взрыве в Тульской области погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2025

При взрыве в Тульской области погибли четыре человека

В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме, четверо погибли, сообщил региональный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:35:00+03:00

2025-08-06T11:35:00+03:00

2025-08-06T11:35:00+03:00

происшествия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме, четверо погибли, сообщил региональный СК в Telegram-канале."Вечером 5 августа 2025 года рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибло четверо мужчин", — говорится в публикации.Следователи завели уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются. Для выяснения причин взрыва проведут соответствующие экспертизы.Работу следственной группы координирует исполняющий обязанности руководителя управления СК по Тульской области Никита Севостьянов.

тульская область

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия