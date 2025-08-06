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На счета родственников погибших при крушении Ан-24 поступили первые выплаты

На счета родственников погибших при крушении Ан-24 поступили первые выплаты - РИА Новости, 06.08.2025

На счета родственников погибших при крушении Ан-24 поступили первые выплаты

Первые выплаты от региона поступили на счета родственников погибших при крушении Ан-24 в Тындинском округе Приамурья, сообщает губернатор Амурской области... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:28:00+03:00

2025-08-06T06:28:00+03:00

2025-08-06T06:28:00+03:00

тында

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Первые выплаты от региона поступили на счета родственников погибших при крушении Ан-24 в Тындинском округе Приамурья, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов. "На счета родственников амурчан, погибших в катастрофе Ан-24, поступили первые выплаты. Регион уже перечислил свою часть — по 1 миллиону рублей за каждого погибшего. Всего каждая семья получит по 5,025 миллиона рублей: это страховые выплаты, средства от авиакомпании и региональная поддержка", - написал Орлов в Telegram-канале. По данным амурского минсоцзащиты, определены родственники первой линии всех погибших. На заседании КЧС губернатор призвал руководство авиакомпании ускорить работу по выплатам и упростить процедуру для пострадавших, сообщает правительство региона. "Амурская область свои выплаты уже перечислила. Готовы помочь в этой работе. У региона большой опыт работы с пострадавшими при ЧС, во время паводков в короткие сроки специалистам приходится работать с пакетами документов и перечислять средства тысячам семей. Мы умеем это делать и готовы поделиться опытом", - сказал губернатор. Помимо этого, правительство области ведет работу с банками по списанию кредитов, оформленных на погибших амурчан. Также сообщается, что в Тынде готовят к установке временный мемориал — поклонный крест на месте авиакатастрофы. Стихийный мемориал в центре города убрали. Вещи, которые люди принесли к нему в память о погибших, будут перевезены к поклонному кресту. Вопрос выбора места для установки постоянного мемориала и его дизайн будет проработан после завершения траура. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250731/belgorod-2032723923.html

https://ria.ru/20250728/chp-2032014701.html

тында

амурская область

благовещенск

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тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье