https://ria.ru/20250806/vsu-2033607164.html

Источник: часть сил ВСУ могут попасть в окружение в Харьковской области

Источник: часть сил ВСУ могут попасть в окружение в Харьковской области - РИА Новости, 06.08.2025

Источник: часть сил ВСУ могут попасть в окружение в Харьковской области

Сразу несколько подразделений ВСУ могут попасть в окружение у населенного пункта Тихое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:38:00+03:00

2025-08-06T07:38:00+03:00

2025-08-06T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сразу несколько подразделений ВСУ могут попасть в окружение у населенного пункта Тихое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Критическая ситуация для подразделений ВСУ складывается и на востоке города в районе Тихого, где в окружение могут попасть сразу несколько подразделений противника", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033607021.html

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины