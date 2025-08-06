https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033719841.html

На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа

На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:41:00+03:00

2025-08-06T14:41:00+03:00

2025-08-06T22:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

стив уиткофф

москва

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033671346_287:15:2815:1437_1920x0_80_0_0_de34863792eabf9dae45024992b96362.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине, утверждает Bloomberg."Белый дом стремится уложиться в очередной установленный им самим крайний срок для урегулирования конфликта России на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Трамп оказывает давление на Уиткоффа, чтобы тот убедил Москву прекратить боевые действия. Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье. Он не ответил на вопрос, каковы его ожидания от переговоров.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://ria.ru/20250806/tramp-2033644544.html

https://ria.ru/20250806/tramp-2033622471.html

россия

сша

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, стив уиткофф, москва, владимир путин, украина