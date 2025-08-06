На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа
Bloomberg: США сами навязали себе срок урегулирования конфликта на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине, утверждает Bloomberg.
"Белый дом стремится уложиться в очередной установленный им самим крайний срок для урегулирования конфликта России на Украине", — говорится в публикации.
"Белый дом стремится уложиться в очередной установленный им самим крайний срок для урегулирования конфликта России на Украине", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Трамп оказывает давление на Уиткоффа, чтобы тот убедил Москву прекратить боевые действия.
Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье. Он не ответил на вопрос, каковы его ожидания от переговоров.
Ультиматум Трампа
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье. Он не ответил на вопрос, каковы его ожидания от переговоров.
Ультиматум Трампа
Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.