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На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 06.08.2025 (обновлено: 22:59 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033719841.html
На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа
На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа
Администрация главы Белого дома Дональда Трампа направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:41:00+03:00
2025-08-06T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
стив уиткофф
москва
владимир путин
украина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине, утверждает Bloomberg."Белый дом стремится уложиться в очередной установленный им самим крайний срок для урегулирования конфликта России на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Трамп оказывает давление на Уиткоффа, чтобы тот убедил Москву прекратить боевые действия. Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье. Он не ответил на вопрос, каковы его ожидания от переговоров.Ультиматум ТрампаАмериканский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033644544.html
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в мире, россия, сша, стив уиткофф, москва, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Москва, Владимир Путин, Украина
На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа

Bloomberg: США сами навязали себе срок урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине, утверждает Bloomberg.

"Белый дом стремится уложиться в очередной установленный им самим крайний срок для урегулирования конфликта России на Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Трамп оказывает давление на Уиткоффа, чтобы тот убедил Москву прекратить боевые действия.

Американский дипломат прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В начале поездки Уиткофф вместе с Дмитриевым посетил парк Зарядье. Он не ответил на вопрос, каковы его ожидания от переговоров.

Ультиматум Трампа

Американский президент 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.

В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСтив УиткоффМоскваВладимир ПутинУкраина
 
 
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