https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033707794.html

Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция

Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.08.2025

Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим проводят встречу в Москве. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:06:00+03:00

2025-08-06T15:06:00+03:00

2025-08-06T15:06:00+03:00

малайзия

владимир путин

москва

россия

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Президент России Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим проводят встречу в Москве.

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москва

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Путин на встрече с королем Малайзии в Москве

Путин на встрече с королем Малайзии в Москве

2025-08-06T15:06

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