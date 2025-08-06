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Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция
Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.08.2025
Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим проводят встречу в Москве. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:06:00+03:00
2025-08-06T15:06:00+03:00
2025-08-06T15:06:00+03:00
малайзия
владимир путин
москва
россия
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Президент России Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим проводят встречу в Москве.
малайзия
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5
4.7
96
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Путин на встрече с королем Малайзии в Москве
Путин на встрече с королем Малайзии в Москве
2025-08-06T15:06
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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5
4.7
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малайзия, владимир путин, москва, россия, видео
Малайзия, Владимир Путин, Москва, Россия
Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим проводят встречу в Москве.
2025-08-06T15:06
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PT18M42S
Встреча Путина и короля Малайзии в Москве. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим проводят встречу в Москве.