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Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа

Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025

Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа

Пресс-служба Кремля опубликовала видео со встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:50:00+03:00

2025-08-06T13:50:00+03:00

2025-08-06T13:50:00+03:00

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российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала видео со встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа.На кадрах можно увидеть, что они улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись фразами. При этом дипломат держал блокнот с американской символикой.На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду. Это его пятый визит в Россию с начала года. Незадолго до встречи с Путиным он посетил парк Зарядье вместе с Дмитриевым.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее не стала комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет президент США Дональд Трамп по итогам переговоров. При этом он продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.

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Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2025-08-06T13:50 true PT0M06S

Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле Спецпосланник Трампа Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле с корреспондентом РИА Новости. Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром. Сразу после прилета он направился с главой РФПИ Дмитриевым в ресторан "Восход" в "Зарядье". Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк. 2025-08-06T13:50 true PT0M02S

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