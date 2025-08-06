https://ria.ru/20250806/vstrecha-2033701924.html
Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа
Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 06.08.2025
Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа
Пресс-служба Кремля опубликовала видео со встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:50:00+03:00
2025-08-06T13:50:00+03:00
2025-08-06T13:50:00+03:00
россия
москва
сша
владимир путин
стив уиткофф
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e8b8dd0ae82f773b9c14e66911b5705.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала видео со встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа.На кадрах можно увидеть, что они улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись фразами. При этом дипломат держал блокнот с американской символикой.На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду. Это его пятый визит в Россию с начала года. Незадолго до встречи с Путиным он посетил парк Зарядье вместе с Дмитриевым.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее не стала комментировать детали поездки. По ее словам, ведомство не знает, что предпримет президент США Дональд Трамп по итогам переговоров. При этом он продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
2025-08-06T13:50
true
PT0M06S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672864_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b412cd8d681bd814a0fecca2e62c8d08.jpg
Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле
Спецпосланник Трампа Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле с корреспондентом РИА Новости.
Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром.
Сразу после прилета он направился с главой РФПИ Дмитриевым в ресторан "Восход" в "Зарядье". Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк.
2025-08-06T13:50
true
PT0M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, владимир путин, стив уиткофф, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, государственный департамент сша, встреча путина с уиткоффом 6 августа, в мире
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Государственный департамент США, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, В мире
Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа
Опубликовано видео со встречи Путина и Уиткоффа в Кремле