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Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
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12:31 06.08.2025 (обновлено: 12:38 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vostok-2033680546.html
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:31:00+03:00
2025-08-06T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сводке.
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безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сводке.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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