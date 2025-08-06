https://ria.ru/20250806/vostok-2033680546.html

Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:31:00+03:00

2025-08-06T12:31:00+03:00

2025-08-06T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)