https://ria.ru/20250806/vorobev-2033644331.html

Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье

Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2025

Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье

Работа по проекту "Доступная среда" продолжается в Московской области, в рамках него в регионе за последние три года обновили 49 больниц и поликлиник, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:06:00+03:00

2025-08-06T11:06:00+03:00

2025-08-06T11:06:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014656426_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3f0aeedebceb9c78da916efe8a26dc20.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Работа по проекту "Доступная среда" продолжается в Московской области, в рамках него в регионе за последние три года обновили 49 больниц и поликлиник, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки – это не просто формальность, а возможность свободно передвигаться всем: ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками, велосипедистам", – написал в своем телеграм-канале Воробьев. Глава региона отметил, что вместе с общественниками и специалистами из соцзащиты регулярно проводятся встречи с ветеранами СВО. Также они осматривают маршруты от домов до поликлиник и магазинов, определяют проблемные места. "Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия – адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100", – подчеркнул Воробьев. Также приводятся к стандарту парки и общественные пространства: в них создают безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха и многое другое. Специалисты обновляют и дворы: в этом году будут переоборудованы более 1,1 тысячи. В них обустроят пандусы и понизят бордюры. "Не забываем и о транспортной инфраструктуре: в этом году построим 162 километров тротуаров, адаптированных для маломобильных жителей, установим 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом", – отметил Воробьев. С 2022 года в Подмосковье построили семь разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В планах возведение еще шести, заявил глава региона.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)