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Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2025
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Новости Подмосковья
 
11:06 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/vorobev-2033644331.html
Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье
Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2025
Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье
Работа по проекту "Доступная среда" продолжается в Московской области, в рамках него в регионе за последние три года обновили 49 больниц и поликлиник, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:06:00+03:00
2025-08-06T11:06:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Работа по проекту "Доступная среда" продолжается в Московской области, в рамках него в регионе за последние три года обновили 49 больниц и поликлиник, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки – это не просто формальность, а возможность свободно передвигаться всем: ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками, велосипедистам", – написал в своем телеграм-канале Воробьев. Глава региона отметил, что вместе с общественниками и специалистами из соцзащиты регулярно проводятся встречи с ветеранами СВО. Также они осматривают маршруты от домов до поликлиник и магазинов, определяют проблемные места. "Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия – адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100", – подчеркнул Воробьев. Также приводятся к стандарту парки и общественные пространства: в них создают безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха и многое другое. Специалисты обновляют и дворы: в этом году будут переоборудованы более 1,1 тысячи. В них обустроят пандусы и понизят бордюры. "Не забываем и о транспортной инфраструктуре: в этом году построим 162 километров тротуаров, адаптированных для маломобильных жителей, установим 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом", – отметил Воробьев. С 2022 года в Подмосковье построили семь разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В планах возведение еще шести, заявил глава региона.
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев рассказал о работах по проекту "Доступная среда" в Подмосковье

Воробьев: 49 медучреждений обновили по проекту "Доступная среда" в Подмосковье

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Работа по проекту "Доступная среда" продолжается в Московской области, в рамках него в регионе за последние три года обновили 49 больниц и поликлиник, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки – это не просто формальность, а возможность свободно передвигаться всем: ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками, велосипедистам", – написал в своем телеграм-канале Воробьев.
Глава региона отметил, что вместе с общественниками и специалистами из соцзащиты регулярно проводятся встречи с ветеранами СВО. Также они осматривают маршруты от домов до поликлиник и магазинов, определяют проблемные места.
"Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия – адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100", – подчеркнул Воробьев.
Также приводятся к стандарту парки и общественные пространства: в них создают безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха и многое другое. Специалисты обновляют и дворы: в этом году будут переоборудованы более 1,1 тысячи. В них обустроят пандусы и понизят бордюры.
"Не забываем и о транспортной инфраструктуре: в этом году построим 162 километров тротуаров, адаптированных для маломобильных жителей, установим 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом", – отметил Воробьев.
С 2022 года в Подмосковье построили семь разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В планах возведение еще шести, заявил глава региона.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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