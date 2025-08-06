https://ria.ru/20250806/vodonaeva-2033711958.html

Суд отказался взыскать с Водонаевой средства в пользу мастера маникюра

Суд отказался взыскать с Водонаевой средства в пользу мастера маникюра - РИА Новости, 06.08.2025

Суд отказался взыскать с Водонаевой средства в пользу мастера маникюра

Суд по интеллектуальным правам согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые отказали мастеру маникюра Камилле Амиргазиной во взыскании с экс-участницы... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:16:00+03:00

2025-08-06T14:16:00+03:00

2025-08-06T14:16:00+03:00

шоубиз

москва

алена водонаева

девятый арбитражный апелляционный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894767465_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_d5636a8bf0c0a208ab73b2391bc00055.jpg

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые отказали мастеру маникюра Камилле Амиргазиной во взыскании с экс-участницы шоу "Дом-2" и телеведущей Алены Водонаевой 740 тысяч рублей "компенсации за нарушение исключительных прав на произведения". Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, СИП в среду отклонил кассационную жалобу истицы на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Как пояснил в суде первой инстанции представитель Амиргазиной, с мая по сентябрь 2022 года сделанные ею фотографии с образцами ее работ в сфере ногтевого сервиса были размещены в соцсетях и на сайте салона красоты Водонаевой. По словам юриста, Амиргазина оказывала салону разовые услуги и по просьбе ответчицы прислала портфолио своих работ, но права на фотоизображения не передавала. Водонаева использовала их в коммерческих целях и должна выплатить компенсацию за незаконное использование, заявил истец. Представитель ответчицы пояснил, что Амиргазина работала в салоне красоты Водонаевой и фотографии ее работ размещались в ее интересах для привлечения ей клиентов. По словам юриста, "это были совместные действия по получению дохода", и другие мастера, работавшие в салоне, тоже предоставляли изображения с результатами своей деятельности. Суды сочли доказанными доводы ответчика о том, что Амиргазина работала в салоне Водонаевой и добровольно предоставила ей свои фотографии. Как указала в решении первая инстанция, "истец осознавал, что фотографии передаются для дальнейшего размещения на интернет-ресурсах ответчика с целью привлечения клиентов и рекламы услуг в качестве мастера Салона красоты Алены Водонаевой". Суд назвал предъявление иска злоупотреблением истцом своими правами. По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ИП Амиргазиной - "предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", а дополнительный – "деятельность в области фотографии".

https://ria.ru/20250805/sud-2033423723.html

https://ria.ru/20250731/guf-2032576151.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, алена водонаева, девятый арбитражный апелляционный суд