https://ria.ru/20250806/vodonaeva-2033711958.html
Суд отказался взыскать с Водонаевой средства в пользу мастера маникюра
Суд отказался взыскать с Водонаевой средства в пользу мастера маникюра - РИА Новости, 06.08.2025
Суд отказался взыскать с Водонаевой средства в пользу мастера маникюра
Суд по интеллектуальным правам согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые отказали мастеру маникюра Камилле Амиргазиной во взыскании с экс-участницы... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:16:00+03:00
2025-08-06T14:16:00+03:00
2025-08-06T14:16:00+03:00
шоубиз
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алена водонаева
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые отказали мастеру маникюра Камилле Амиргазиной во взыскании с экс-участницы шоу "Дом-2" и телеведущей Алены Водонаевой 740 тысяч рублей "компенсации за нарушение исключительных прав на произведения". Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, СИП в среду отклонил кассационную жалобу истицы на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Как пояснил в суде первой инстанции представитель Амиргазиной, с мая по сентябрь 2022 года сделанные ею фотографии с образцами ее работ в сфере ногтевого сервиса были размещены в соцсетях и на сайте салона красоты Водонаевой. По словам юриста, Амиргазина оказывала салону разовые услуги и по просьбе ответчицы прислала портфолио своих работ, но права на фотоизображения не передавала. Водонаева использовала их в коммерческих целях и должна выплатить компенсацию за незаконное использование, заявил истец. Представитель ответчицы пояснил, что Амиргазина работала в салоне красоты Водонаевой и фотографии ее работ размещались в ее интересах для привлечения ей клиентов. По словам юриста, "это были совместные действия по получению дохода", и другие мастера, работавшие в салоне, тоже предоставляли изображения с результатами своей деятельности. Суды сочли доказанными доводы ответчика о том, что Амиргазина работала в салоне Водонаевой и добровольно предоставила ей свои фотографии. Как указала в решении первая инстанция, "истец осознавал, что фотографии передаются для дальнейшего размещения на интернет-ресурсах ответчика с целью привлечения клиентов и рекламы услуг в качестве мастера Салона красоты Алены Водонаевой". Суд назвал предъявление иска злоупотреблением истцом своими правами. По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ИП Амиргазиной - "предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", а дополнительный – "деятельность в области фотографии".
https://ria.ru/20250805/sud-2033423723.html
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РИА Новости
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москва, алена водонаева, девятый арбитражный апелляционный суд
Шоубиз, Москва, Алена Водонаева, Девятый арбитражный апелляционный суд
Суд отказался взыскать с Водонаевой средства в пользу мастера маникюра
Суд отказался взыскать с Водонаевой 740 тысяч рублей в пользу мастера маникюра
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые отказали мастеру маникюра Камилле Амиргазиной во взыскании с экс-участницы шоу "Дом-2" и телеведущей Алены Водонаевой 740 тысяч рублей "компенсации за нарушение исключительных прав на произведения".
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, СИП в среду отклонил кассационную жалобу истицы на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы
и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
.
Как пояснил в суде первой инстанции представитель Амиргазиной, с мая по сентябрь 2022 года сделанные ею фотографии с образцами ее работ в сфере ногтевого сервиса были размещены в соцсетях и на сайте салона красоты Водонаевой
. По словам юриста, Амиргазина оказывала салону разовые услуги и по просьбе ответчицы прислала портфолио своих работ, но права на фотоизображения не передавала. Водонаева использовала их в коммерческих целях и должна выплатить компенсацию за незаконное использование, заявил истец.
Представитель ответчицы пояснил, что Амиргазина работала в салоне красоты Водонаевой и фотографии ее работ размещались в ее интересах для привлечения ей клиентов. По словам юриста, "это были совместные действия по получению дохода", и другие мастера, работавшие в салоне, тоже предоставляли изображения с результатами своей деятельности.
Суды сочли доказанными доводы ответчика о том, что Амиргазина работала в салоне Водонаевой и добровольно предоставила ей свои фотографии. Как указала в решении первая инстанция, "истец осознавал, что фотографии передаются для дальнейшего размещения на интернет-ресурсах ответчика с целью привлечения клиентов и рекламы услуг в качестве мастера Салона красоты Алены Водонаевой". Суд назвал предъявление иска злоупотреблением истцом своими правами.
По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ИП Амиргазиной - "предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", а дополнительный – "деятельность в области фотографии".