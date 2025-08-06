https://ria.ru/20250806/veterany-2033703948.html

Белгородские ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной формы

Белгородские ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной формы - РИА Новости, 06.08.2025

Белгородские ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной формы

Ветераны СВО в Белгородской области получили первые комплекты адаптивной формы в фонде "Защитники Отечества", сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:51:00+03:00

2025-08-06T13:51:00+03:00

2025-08-06T13:51:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

сво

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БЕЛГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Ветераны СВО в Белгородской области получили первые комплекты адаптивной формы в фонде "Защитники Отечества", сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Это решение, которое было принято президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Комплекты формы выдаем нашим ветеранам СВО, тем, кому она необходима. Будет выдаваться летняя, демисезонная и зимняя одежда", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Один из первых получателей - Петр Николаевич Пожаров - ветеран СВО, который вернулся с войны после тяжелого ранения. Он вступил в ряды самообороны, занимается адаптивными видами спорта, стрельбой, то есть ведет активный образ жизни. Петр Николаевич участвовал в "Кубке Защитников Отечества" в Туле по стрельбе из пневматического оружия. "Я очень благодарен, что он подает пример многим и не только ветеранам своей активной жизненной позицией. Мы, конечно, стараемся помочь по мере своих сил", - подытожил глава региона. Первые комплекты получили 13 военнослужащих. В работе фонда сейчас находятся еще 30 заявок на такую спецформу. Всех ветеранов СВО обеспечат до конца года, отметили в правительстве региона. Обращение каждого ветерана экспертный совет фонда "Защитники Отечества" рассматривает индивидуально, чтобы подобрать тот вариант, который подойдет с учетом физических потребностей. У каждого защитника есть возможность выбрать размер, цвет, модель подходящей именно ему одежды. Каждый ветеран получит комплект трех видов: летний, зимний и демисезонный. Получить их может абсолютно бесплатно любой ветеран спецоперации с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20250728/stroitelstvo-2031860361.html

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белгородская область, вячеслав гладков, сво