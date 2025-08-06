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В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем - РИА Новости, 06.08.2025
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14:20 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/vagony-2033712754.html
В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем
В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем - РИА Новости, 06.08.2025
В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем
Девятнадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Приморье, опрокидывания не произошло, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:20:00+03:00
2025-08-06T14:20:00+03:00
происшествия
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Девятнадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Приморье, опрокидывания не произошло, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. "Шестого августа около 15.30 (время местное) на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство сообщает, что пострадавших нет, ущерб устанавливается. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Будет дана оценка состоянию путей, вагонов и организации управления поездами.
https://ria.ru/20240903/prokuratura-1970136797.html
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происшествия, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, Дальневосточная железная дорога
В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем

В Приморье сошли с рельсов 19 из 63 вагонов состава с углем

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Девятнадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Приморье, опрокидывания не произошло, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Шестого августа около 15.30 (время местное) на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство сообщает, что пострадавших нет, ущерб устанавливается.
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Будет дана оценка состоянию путей, вагонов и организации управления поездами.
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ПроисшествияПриморский крайДальневосточная транспортная прокуратураДальневосточная железная дорога
 
 
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