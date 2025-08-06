https://ria.ru/20250806/vagony-2033712754.html

В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем

В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем - РИА Новости, 06.08.2025

В Приморье сошли с рельсов около 20 вагонов с углем

Девятнадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Приморье, опрокидывания не произошло, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:20:00+03:00

2025-08-06T14:20:00+03:00

2025-08-06T14:20:00+03:00

происшествия

приморский край

дальневосточная транспортная прокуратура

дальневосточная железная дорога

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Девятнадцать вагонов с углём сошли с рельсов в Приморье, опрокидывания не произошло, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. "Шестого августа около 15.30 (время местное) на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство сообщает, что пострадавших нет, ущерб устанавливается. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Будет дана оценка состоянию путей, вагонов и организации управления поездами.

https://ria.ru/20240903/prokuratura-1970136797.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога