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Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.08.2025
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18:54 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ushakov-2033793399.html
Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу, заявил Ушаков
Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.08.2025
Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу, заявил Ушаков
Президент Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу сигналы по Украине через спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа, сообщил... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:54:00+03:00
2025-08-06T18:54:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу сигналы по Украине через спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.&quot;С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа&quot;, — уточнил он.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он также отметил, что помимо конфликта на Украине на ней обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.При этом Ушаков отметил, что сейчас Трамп еще не располагает всеми подробностями сегодняшней встречи, поэтому российская сторона более подробно расскажет об итогах переговоров только после того, как Уиткофф доложит о них хозяину Белого дома.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
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Ушаков о приезде Уиткоффа
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в мире, украина, дональд трамп, юрий ушаков, стив уиткофф, владимир путин, россия, сша, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Украина, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Россия, США, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу, заявил Ушаков

Ушаков: Путин через Уиткоффа направил сигналы Трампу по украинскому конфликту

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу сигналы по Украине через спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", — уточнил он.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он также отметил, что помимо конфликта на Украине на ней обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
При этом Ушаков отметил, что сейчас Трамп еще не располагает всеми подробностями сегодняшней встречи, поэтому российская сторона более подробно расскажет об итогах переговоров только после того, как Уиткофф доложит о них хозяину Белого дома.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию
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В миреУкраинаДональд ТрампЮрий УшаковСтив УиткоффВладимир ПутинРоссияСШАВстреча Путина с Уиткоффом 6 августа
 
 
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