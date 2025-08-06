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На Украине призвали убрать сотрудников военкоматов с улиц - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033779917.html
На Украине призвали убрать сотрудников военкоматов с улиц
На Украине призвали убрать сотрудников военкоматов с улиц - РИА Новости, 06.08.2025
На Украине призвали убрать сотрудников военкоматов с улиц
Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников военкоматов с улиц из-за их неспособности себя... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:50:00+03:00
2025-08-06T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников военкоматов с улиц из-за их неспособности себя контролировать и мирно решать конфликты с гражданскими. "Прежде всего... нам нужно убрать военнослужащих военкоматов с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными. Потому что они не обучены это делать... Нет времени отбирать их или оценивать их психологическое состояние, поскольку очень многие из них возвращаются с "нуля" (с фронта - ред.), с ранениями, и ясно, что они не могут себя контролировать", - заявила Решетилова в интервью украинскому "Общественному радио". По мнению чиновницы, сотрудники военкоматов должны были пройти дополнительное обучение и психологический отбор, а сами учреждения - реформу. Время на это уже упущено, признает Решетилова. Военный омбудсмен предлагает поручить обязанность оповещения и доставки военнообязанных в военкоматы сотрудниками полиции, а также сделать отношение к мобилизованным "более человечным" - обеспечить возможность связи и помочь с решением бытовых проблем, которые нельзя решить из стен военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250803/voenkomat-2033118964.html
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украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине призвали убрать сотрудников военкоматов с улиц

Украинский омбудсмен Решетилова призвала убрать сотрудников военкоматов с улиц

© Getty Images / Anadolu/Narciso ContrerasСотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Narciso Contreras
Сотрудники ТЦК патрулируют улицы Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников военкоматов с улиц из-за их неспособности себя контролировать и мирно решать конфликты с гражданскими.
"Прежде всего... нам нужно убрать военнослужащих военкоматов с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными. Потому что они не обучены это делать... Нет времени отбирать их или оценивать их психологическое состояние, поскольку очень многие из них возвращаются с "нуля" (с фронта - ред.), с ранениями, и ясно, что они не могут себя контролировать", - заявила Решетилова в интервью украинскому "Общественному радио".
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По мнению чиновницы, сотрудники военкоматов должны были пройти дополнительное обучение и психологический отбор, а сами учреждения - реформу. Время на это уже упущено, признает Решетилова.
Военный омбудсмен предлагает поручить обязанность оповещения и доставки военнообязанных в военкоматы сотрудниками полиции, а также сделать отношение к мобилизованным "более человечным" - обеспечить возможность связи и помочь с решением бытовых проблем, которые нельзя решить из стен военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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