Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города
Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города из-за Екатерины II
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Власти Днепропетровска заявили, что работают над пересмотром даты основания города, поскольку она связана с Российской империей.
"В Днепре (украинское официальное название Днепропетровска – ред.) действует рабочая группа, целью которой является установление объективной исторической даты основания города. В ее состав вошли ведущие историки, ученые и исследователи казацкой и имперской эпох Приднепровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте горсовета.
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По словам заместителя мэра города Андрея Денисенко, в Днепропетровске до сих пор считают, что город основала императрица Екатерина II.
"Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра – 1776 год, якобы с подачи российской императрицы Екатерины II… Но на самом деле начиная с XVI века на этой территории существовала казацкая агломерация. Нам важно сформировать единую, непротиворечивую концепцию исторической датировки Днепра, которая будет соответствовать научной истине, а не колониальным нарративам", - приводятся слова Денисенко на сайте горсовета.
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