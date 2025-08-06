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Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города - РИА Новости, 06.08.2025
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15:33 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033733251.html
Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города
Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города - РИА Новости, 06.08.2025
Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города
Власти Днепропетровска заявили, что работают над пересмотром даты основания города, поскольку она связана с Российской империей. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:33:00+03:00
2025-08-06T15:33:00+03:00
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днепропетровск
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Власти Днепропетровска заявили, что работают над пересмотром даты основания города, поскольку она связана с Российской империей. "В Днепре (украинское официальное название Днепропетровска – ред.) действует рабочая группа, целью которой является установление объективной исторической даты основания города. В ее состав вошли ведущие историки, ученые и исследователи казацкой и имперской эпох Приднепровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте горсовета. По словам заместителя мэра города Андрея Денисенко, в Днепропетровске до сих пор считают, что город основала императрица Екатерина II. "Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра – 1776 год, якобы с подачи российской императрицы Екатерины II… Но на самом деле начиная с XVI века на этой территории существовала казацкая агломерация. Нам важно сформировать единую, непротиворечивую концепцию исторической датировки Днепра, которая будет соответствовать научной истине, а не колониальным нарративам", - приводятся слова Денисенко на сайте горсовета. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250731/voda-2032690487.html
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в мире, днепропетровск, украина, екатерина ii
В мире, Днепропетровск, Украина, Екатерина II
Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города

Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города из-за Екатерины II

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Власти Днепропетровска заявили, что работают над пересмотром даты основания города, поскольку она связана с Российской империей.
Днепре (украинское официальное название Днепропетровска – ред.) действует рабочая группа, целью которой является установление объективной исторической даты основания города. В ее состав вошли ведущие историки, ученые и исследователи казацкой и имперской эпох Приднепровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте горсовета.
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По словам заместителя мэра города Андрея Денисенко, в Днепропетровске до сих пор считают, что город основала императрица Екатерина II.
"Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра – 1776 год, якобы с подачи российской императрицы Екатерины II… Но на самом деле начиная с XVI века на этой территории существовала казацкая агломерация. Нам важно сформировать единую, непротиворечивую концепцию исторической датировки Днепра, которая будет соответствовать научной истине, а не колониальным нарративам", - приводятся слова Денисенко на сайте горсовета.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреДнепропетровскУкраинаЕкатерина II
 
 
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