https://ria.ru/20250806/ukraina-2033733251.html

Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города

Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города - РИА Новости, 06.08.2025

Власти Днепропетровска хотят поменять дату основания города

Власти Днепропетровска заявили, что работают над пересмотром даты основания города, поскольку она связана с Российской империей. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:33:00+03:00

2025-08-06T15:33:00+03:00

2025-08-06T15:33:00+03:00

в мире

днепропетровск

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Власти Днепропетровска заявили, что работают над пересмотром даты основания города, поскольку она связана с Российской империей. "В Днепре (украинское официальное название Днепропетровска – ред.) действует рабочая группа, целью которой является установление объективной исторической даты основания города. В ее состав вошли ведущие историки, ученые и исследователи казацкой и имперской эпох Приднепровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте горсовета. По словам заместителя мэра города Андрея Денисенко, в Днепропетровске до сих пор считают, что город основала императрица Екатерина II. "Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра – 1776 год, якобы с подачи российской императрицы Екатерины II… Но на самом деле начиная с XVI века на этой территории существовала казацкая агломерация. Нам важно сформировать единую, непротиворечивую концепцию исторической датировки Днепра, которая будет соответствовать научной истине, а не колониальным нарративам", - приводятся слова Денисенко на сайте горсовета. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250731/voda-2032690487.html

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033137797.html

днепропетровск

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в мире, днепропетровск, украина, екатерина ii