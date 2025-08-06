https://ria.ru/20250806/ukraina-2033665032.html
В КНР заявили о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
В КНР заявили о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 06.08.2025
В КНР заявили о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Китай готов вместе с Бразилией продолжать способствовать политическому урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в среду. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:54:00+03:00
2025-08-06T11:54:00+03:00
2025-08-06T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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бразилия
юг
ван и (политик)
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай готов вместе с Бразилией продолжать способствовать политическому урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в среду. В среду состоялся телефонный разговор между Ван И и главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Как сообщает официальный сайт МИД КНР, стороны в ходе общения, в частности, обсудили украинский кризис. "Китай и Бразилия могут продолжать поддерживать взаимодействие, совместно работать над продвижением группы "Друзей мира" для дальнейшего формирования консенсуса на глобальном Юге по вопросу прекращения огня и боевых действий, содействия миру и переговорам, тем самым способствуя политическому урегулированию кризиса", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД Китая. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033571637.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, бразилия, юг, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Бразилия, Юг, Ван И (политик)
В КНР заявили о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Ван И: Китай вместе с Бразилией готов помогать урегулированию кризиса на Украине