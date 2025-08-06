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СМИ узнали о решении ЕС отменить пошлины на американские удобрения - РИА Новости, 06.08.2025
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12:08 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/udobreniya-2033670964.html
СМИ узнали о решении ЕС отменить пошлины на американские удобрения
СМИ узнали о решении ЕС отменить пошлины на американские удобрения - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ узнали о решении ЕС отменить пошлины на американские удобрения
ЕС отменит пошлины на некоторые удобрения из США для замены российского импорта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:08:00+03:00
2025-08-06T12:08:00+03:00
в мире
сша
брюссель
евросоюз
удобрения
минеральные удобрения
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ЕС отменит пошлины на некоторые удобрения из США для замены российского импорта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Брюссель снизит пошлины на некоторые американские удобрения до нуля, чтобы заменить российский импорт", - пишет издание. Само издание отмечает, что, в частности, ЕС мог бы отменить пошлины на производимый в США аммиак в рамках торговой сделки, о которой объявили стороны 27 июля. В то же время оно указывает, что источник в ЕС не уточнил, будут ли отменены пошлины на американский аммиак. По данным Euractiv, объем импортируемого из США в ЕС аммиака вырос с 17,8 тысячи тонн в 2019 году до 141,8 тысячи тонн в 2024 году. Издание отмечает, что европейские военные компании сталкиваются с проблемами из-за подорожания производства аммиака в ЕС на фоне высоких цен на газ на континенте. Лидеры оборонной индустрии ЕС предупреждают, что обещанное в ЕС наращивание военного производства не произойдет без оживления европейской химической индустрии, заключает Euractiv.
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в мире, сша, брюссель, евросоюз, удобрения, минеральные удобрения, санкции в отношении россии
В мире, США, Брюссель, Евросоюз, удобрения, Минеральные удобрения, Санкции в отношении России
СМИ узнали о решении ЕС отменить пошлины на американские удобрения

Euractiv: ЕС отменит пошлины на удобрения из США для замены российского импорта

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ЕС отменит пошлины на некоторые удобрения из США для замены российского импорта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
"Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Брюссель снизит пошлины на некоторые американские удобрения до нуля, чтобы заменить российский импорт", - пишет издание.
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Само издание отмечает, что, в частности, ЕС мог бы отменить пошлины на производимый в США аммиак в рамках торговой сделки, о которой объявили стороны 27 июля. В то же время оно указывает, что источник в ЕС не уточнил, будут ли отменены пошлины на американский аммиак.
По данным Euractiv, объем импортируемого из США в ЕС аммиака вырос с 17,8 тысячи тонн в 2019 году до 141,8 тысячи тонн в 2024 году.
Издание отмечает, что европейские военные компании сталкиваются с проблемами из-за подорожания производства аммиака в ЕС на фоне высоких цен на газ на континенте. Лидеры оборонной индустрии ЕС предупреждают, что обещанное в ЕС наращивание военного производства не произойдет без оживления европейской химической индустрии, заключает Euractiv.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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