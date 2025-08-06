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Глава Удмуртии запустил программу поддержки для предпринимателей - РИА Новости, 06.08.2025
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Удмуртская Республика
 
17:44 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/udmurtija-2033778522.html
Глава Удмуртии запустил программу поддержки для предпринимателей
Глава Удмуртии запустил программу поддержки для предпринимателей - РИА Новости, 06.08.2025
Глава Удмуртии запустил программу поддержки для предпринимателей
Глава Удмуртии Александр Бречалов и основатель Wildberries Татьяна Ким запустили в регионе комплексную программу поддержки для предпринимателей "Платформа... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:44:00+03:00
2025-08-06T17:44:00+03:00
удмуртская республика
россия
сарапул
александр бречалов
татьяна ким (бакальчук)
владимир путин
wildberries
агентство стратегических инициатив (аси)
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УФА, 6 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и основатель Wildberries Татьяна Ким запустили в регионе комплексную программу поддержки для предпринимателей "Платформа роста", сообщает пресс-служба руководителя республики. В сообщении говорится, что Бречалов и основатель Wildberries, глава РВБ (Объединенной компании Wildberries &amp; Russ) Татьяна Ким запустили в регионе "Платформу роста" — комплексную программу поддержки для предпринимателей. Презентация проекта состоялась в рамках встречи с предпринимательским сообществом республики. Цель проекта "Платформа роста" — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Проект был запущен в декабре 2024 года компанией Wildberries &amp; Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 года программу презентовали президенту России Владимиру Путину, в ходе заседания набсовета АСИ, добавили в пресс-службе. "Сегодня 42 удмуртских бренда стали участниками "Платформы роста". Это производители натуральной косметики, одежды, пищевых красителей, кормов для животных, светодиодных светильников, развивающих игрушек и многого другого. Для большинства из них это первый выход на площадку маркетплейса. Раньше так называемым "малышам", каким бы ни было качество их продукции, было трудно пробиться на полки торговых сетей. Сегодня экономика перестраивается, появляются новые рынки сбыта. Электронная коммерция – тренд, который в перспективе станет или уже стал основным драйвером развития экономики. И здорово, что мы видим поддержку и заинтересованность платформы", — приводятся слова Бречалова. В пресс-службе рассказали, что участники проекта получают доступ к мощным рекламным инструментам и детальной аналитике. Но главное – персонального менеджера, который сопровождает их 24/7 на всех этапах развития. Программа рассчитана на год и включает 4 этапа, каждый со своей уникальной поддержкой. Эти меры способствуют созданию условий для роста предпринимательской активности и повышению конкурентоспособности российских товаров, что соответствует задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Удмуртия стала 27-м регионом, присоединившимся к проекту "Платформа роста". По итогам прошлого года количество продавцов из республики, реализующих свои товары на Wildberries, увеличилось на 24%, а продажи выросли на 72%. Такой рост объясняется тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые эффективные инструменты для ведения бизнеса, включая удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержку на всех этапах продаж. Многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж, следует из релиза. "С начала года продажи селлеров Удмуртии выросли на 38%. Также товары местных производителей региона уже представлены в специальном разделе "Сделано в Удмуртии". Сейчас там в основном мебель, одежда, бытовая техника, косметика. Уверена, "Платформа роста" поможет значительно расширить ассортимент товаров региона, а открытие логистического комплекса в Сарапуле вывести локальных производителей на новые рынки", — цитирует пресс-служба Ким. На сегодняшний день к "Платформе роста" присоединилось более 450 брендов и их количество постоянно увеличивается. Производители из нескольких регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров в России и за рубежом. Оборот брендов-участников на Wildberries уже сейчас вырос более чем на 68% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, добавили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
https://ria.ru/20240918/brechalov-1973507238.html
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россия, сарапул, александр бречалов, татьяна ким (бакальчук), владимир путин, wildberries, агентство стратегических инициатив (аси)
Удмуртская Республика, Россия, Сарапул, Александр Бречалов, Татьяна Ким (Бакальчук), Владимир Путин, Wildberries, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Глава Удмуртии запустил программу поддержки для предпринимателей

Бречалов и Ким запустили в Удмуртии "Платформу роста" от WB для бизнесменов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Госсовета РФ
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УФА, 6 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и основатель Wildberries Татьяна Ким запустили в регионе комплексную программу поддержки для предпринимателей "Платформа роста", сообщает пресс-служба руководителя республики.
В сообщении говорится, что Бречалов и основатель Wildberries, глава РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) Татьяна Ким запустили в регионе "Платформу роста" — комплексную программу поддержки для предпринимателей. Презентация проекта состоялась в рамках встречи с предпринимательским сообществом республики.
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Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики
18 сентября 2024, 20:06
Цель проекта "Платформа роста" — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Проект был запущен в декабре 2024 года компанией Wildberries & Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 года программу презентовали президенту России Владимиру Путину, в ходе заседания набсовета АСИ, добавили в пресс-службе.
"Сегодня 42 удмуртских бренда стали участниками "Платформы роста". Это производители натуральной косметики, одежды, пищевых красителей, кормов для животных, светодиодных светильников, развивающих игрушек и многого другого. Для большинства из них это первый выход на площадку маркетплейса. Раньше так называемым "малышам", каким бы ни было качество их продукции, было трудно пробиться на полки торговых сетей. Сегодня экономика перестраивается, появляются новые рынки сбыта. Электронная коммерция – тренд, который в перспективе станет или уже стал основным драйвером развития экономики. И здорово, что мы видим поддержку и заинтересованность платформы", — приводятся слова Бречалова.
В пресс-службе рассказали, что участники проекта получают доступ к мощным рекламным инструментам и детальной аналитике. Но главное – персонального менеджера, который сопровождает их 24/7 на всех этапах развития. Программа рассчитана на год и включает 4 этапа, каждый со своей уникальной поддержкой. Эти меры способствуют созданию условий для роста предпринимательской активности и повышению конкурентоспособности российских товаров, что соответствует задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина.
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30 октября 2024, 11:11
Удмуртия стала 27-м регионом, присоединившимся к проекту "Платформа роста". По итогам прошлого года количество продавцов из республики, реализующих свои товары на Wildberries, увеличилось на 24%, а продажи выросли на 72%. Такой рост объясняется тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые эффективные инструменты для ведения бизнеса, включая удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержку на всех этапах продаж. Многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж, следует из релиза.
"С начала года продажи селлеров Удмуртии выросли на 38%. Также товары местных производителей региона уже представлены в специальном разделе "Сделано в Удмуртии". Сейчас там в основном мебель, одежда, бытовая техника, косметика. Уверена, "Платформа роста" поможет значительно расширить ассортимент товаров региона, а открытие логистического комплекса в Сарапуле вывести локальных производителей на новые рынки", — цитирует пресс-служба Ким.
На сегодняшний день к "Платформе роста" присоединилось более 450 брендов и их количество постоянно увеличивается. Производители из нескольких регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров в России и за рубежом. Оборот брендов-участников на Wildberries уже сейчас вырос более чем на 68% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, добавили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
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На одном из маркетплейсов появилась витрина "Сделано в Удмуртии"
23 декабря 2024, 17:02
 
Удмуртская РеспубликаРоссияСарапулАлександр БречаловТатьяна Ким (Бакальчук)Владимир ПутинWildberriesАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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