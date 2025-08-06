https://ria.ru/20250806/turtsiya-2033600568.html
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка - РИА Новости, 06.08.2025
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка
ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:38:00+03:00
2025-08-06T05:38:00+03:00
2025-08-06T05:38:00+03:00
турция
сша
израиль
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. "Мир переживает великий хаос. Организация под названием Организация Объединенных Наций превратилась в марионетку под командованием США и Израиля. Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты", - заявил политик. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.
https://ria.ru/20250415/miley-2011281440.html
https://ria.ru/20250510/pushkov-2016144782.html
турция
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, израиль, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон
Турция, США, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка
Политик Сефа: создание нового миропорядка необходимо начать с обновления ООН