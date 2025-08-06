https://ria.ru/20250806/turtsiya-2033600568.html

В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка

В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка - РИА Новости, 06.08.2025

В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка

ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:38:00+03:00

2025-08-06T05:38:00+03:00

2025-08-06T05:38:00+03:00

турция

сша

израиль

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg

АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. "Мир переживает великий хаос. Организация под названием Организация Объединенных Наций превратилась в марионетку под командованием США и Израиля. Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты", - заявил политик. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.

https://ria.ru/20250415/miley-2011281440.html

https://ria.ru/20250510/pushkov-2016144782.html

турция

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сша, израиль, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон