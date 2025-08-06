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В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка - РИА Новости, 06.08.2025
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05:38 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/turtsiya-2033600568.html
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка - РИА Новости, 06.08.2025
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка
ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:38:00+03:00
2025-08-06T05:38:00+03:00
турция
сша
израиль
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
генеральная ассамблея оон
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне. "Мир переживает великий хаос. Организация под названием Организация Объединенных Наций превратилась в марионетку под командованием США и Израиля. Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты", - заявил политик. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.
https://ria.ru/20250415/miley-2011281440.html
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турция, сша, израиль, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон
Турция, США, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Турции рассказали, с чего нужно начать создание нового миропорядка

Политик Сефа: создание нового миропорядка необходимо начать с обновления ООН

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. ООН превратилась в марионетку США и Израиля, создание нового миропорядка необходимо начать с обновления организации, заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти" (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.). По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне.
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"Мир переживает великий хаос. Организация под названием Организация Объединенных Наций превратилась в марионетку под командованием США и Израиля. Если необходимо создать новый миропорядок, то это следует начать с создания новой ООН, в которую не войдут США, Израиль и их сторонники-глобалисты", - заявил политик.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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ТурцияСШАИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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