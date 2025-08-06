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Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование
Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование - РИА Новости, 06.08.2025
Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование
Квадроциклы, вентиляторы и медицинское оборудование отправили из Тульской области в качестве гуманитарной помощи бойцам и военным медикам Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:58:00+03:00
2025-08-06T16:58:00+03:00
2025-08-06T16:58:00+03:00
надежные люди
тульская область
дмитрий миляев
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ТУЛА, 6 авг – РИА Новости. Квадроциклы, вентиляторы и медицинское оборудование отправили из Тульской области в качестве гуманитарной помощи бойцам и военным медикам Вооруженных сил РФ, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Очередной груз дошел до военных медиков и бойцов. Основу груза составили квадроциклы, вентиляторы, лекарственные препараты, медицинское оборудование, перевязочные и расходные материалы, тульские пряники и многое другое", - говорится в сообщении. По словам Миляева, регулярно из Тульской области направляют гуманитарные конвои с дополнительной помощью для военнослужащих.
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тульская область, дмитрий миляев
Надежные люди, Тульская область, Дмитрий Миляев
Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование
Тульская область направила бойцам ВС РФ на СВО квадроциклы и медоборудование