https://ria.ru/20250806/tula-2033764661.html

Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование

Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование - РИА Новости, 06.08.2025

Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование

Квадроциклы, вентиляторы и медицинское оборудование отправили из Тульской области в качестве гуманитарной помощи бойцам и военным медикам Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:58:00+03:00

2025-08-06T16:58:00+03:00

2025-08-06T16:58:00+03:00

надежные люди

тульская область

дмитрий миляев

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ТУЛА, 6 авг – РИА Новости. Квадроциклы, вентиляторы и медицинское оборудование отправили из Тульской области в качестве гуманитарной помощи бойцам и военным медикам Вооруженных сил РФ, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Очередной груз дошел до военных медиков и бойцов. Основу груза составили квадроциклы, вентиляторы, лекарственные препараты, медицинское оборудование, перевязочные и расходные материалы, тульские пряники и многое другое", - говорится в сообщении. По словам Миляева, регулярно из Тульской области направляют гуманитарные конвои с дополнительной помощью для военнослужащих.

https://ria.ru/20250805/motovezdekhod-2033386145.html

тульская область

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2025

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тульская область, дмитрий миляев