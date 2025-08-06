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Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование - РИА Новости, 06.08.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:58 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tula-2033764661.html
Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование
Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование - РИА Новости, 06.08.2025
Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование
Квадроциклы, вентиляторы и медицинское оборудование отправили из Тульской области в качестве гуманитарной помощи бойцам и военным медикам Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:58:00+03:00
2025-08-06T16:58:00+03:00
надежные люди
тульская область
дмитрий миляев
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ТУЛА, 6 авг – РИА Новости. Квадроциклы, вентиляторы и медицинское оборудование отправили из Тульской области в качестве гуманитарной помощи бойцам и военным медикам Вооруженных сил РФ, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Очередной груз дошел до военных медиков и бойцов. Основу груза составили квадроциклы, вентиляторы, лекарственные препараты, медицинское оборудование, перевязочные и расходные материалы, тульские пряники и многое другое", - говорится в сообщении. По словам Миляева, регулярно из Тульской области направляют гуманитарные конвои с дополнительной помощью для военнослужащих.
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тульская область, дмитрий миляев
Надежные люди, Тульская область, Дмитрий Миляев
Тульская область направила бойцам ВС России квадроциклы и медоборудование

Тульская область направила бойцам ВС РФ на СВО квадроциклы и медоборудование

© пресс-служба губернатора Тульской областиТульская область направила бойцам ВС РФ квадроциклы и медоборудование. Кадр видео
Тульская область направила бойцам ВС РФ квадроциклы и медоборудование. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© пресс-служба губернатора Тульской области
Тульская область направила бойцам ВС РФ квадроциклы и медоборудование. Кадр видео
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ТУЛА, 6 авг – РИА Новости. Квадроциклы, вентиляторы и медицинское оборудование отправили из Тульской области в качестве гуманитарной помощи бойцам и военным медикам Вооруженных сил РФ, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
© пресс-служба губернатора Тульской областиТульская область направила бойцам ВС РФ квадроциклы и медоборудование. Кадр видео
Тульская область направила бойцам ВС РФ квадроциклы и медоборудование. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© пресс-служба губернатора Тульской области
Тульская область направила бойцам ВС РФ квадроциклы и медоборудование. Кадр видео
"Очередной груз дошел до военных медиков и бойцов. Основу груза составили квадроциклы, вентиляторы, лекарственные препараты, медицинское оборудование, перевязочные и расходные материалы, тульские пряники и многое другое", - говорится в сообщении.
По словам Миляева, регулярно из Тульской области направляют гуманитарные конвои с дополнительной помощью для военнослужащих.
Мотовездеход высокой проходимости отправили бойцам СВО из Приамурья - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Мотовездеход высокой проходимости отправили бойцам СВО из Приамурья
5 августа, 06:54
 
Надежные людиТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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